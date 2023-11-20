台東立委選舉 賴坤成搶頭香第一個完成登記

賴坤成在妻子蔡淑文的陪同下完成2024立委參選登記。（記者陳賢義攝）

2023/11/20 16:50

〔記者陳賢義／台東報導〕今天是2024總統及立委大選登記參選首日，獲民進黨提名的台東區域立委參選人賴坤成今搶頭香，下午第一個完成登記，強調倘若順利當選重返國會，一定會運用過去所累積的經驗與人脈，按部就班解決台東目前所面臨的困境，3個月內一定讓台東人有感。

另名「小民參政歐巴桑聯盟」首推女性參選人黃婉茹隨後也完成登記，強調小歐盟已歷經2屆議員選舉，拿下得票數超過許多人對小黨的想像，目前已有全國第6大黨的實力。

在縣議員林參天、民進黨台東縣黨部主委簡維國、前原民會主委陳建年等支持者的簇擁下，賴坤成偕妻蔡淑文來到縣府大禮堂完成參選登記，面對接續2個月的艱難挑戰，力挺團隊及其都充滿自信與活力。

賴坤成說，經過漫長的等待，真的讓他有機會重返台東政壇和國會，在過去12年間，他在台東從未擔任任何公職，但只要台東遇有大小事，只要有機會可以貢獻心力，他從不缺席。

賴坤成說，過去12年間，不僅讓他擁有更沉潛的機會，也讓他學習到從其他不同的角度去看待社會和周遭人事物，現在的他已經準備好了，且在大家的支持下，更有信心重返國會，再依其累積經驗和人脈，體現他所提出的十大政見。

另也按部就班的依短、中、長期逐一與各部會及相關單位，研商解決台東目前所面臨的困難，3個月內一定會讓台東人很有感，也讓台東人願意將這份重責大任交付在他手上。

台東區域立委選舉4龍戰1鳳，唯一女性參選人黃婉茹也在今日下午3點完成登記。她說，很多人說「媽媽是地表最強的生物」，但事實上，媽媽們從來沒有想當超人，媽媽們只是最懂生活的各種艱辛；另也因為有了孩子，開始感受到，這個社會的設計常常與孩子、以及有孩子的家庭不相容，同時發現許多照顧孩子的人，如醫師、教師、爸爸媽媽們，他們的勞動權益並不合理。如果法制上都難以照顧這些願意來照顧我們孩子的人，難以讓他們活得像個人，如何期望他們照顧好我們的孩子呢？如何期望以後還有人願意投身照顧小孩的行列呢？這就是小歐盟站出來的原因。

2024立委選舉，「小民參政歐巴桑聯盟」不缺席，黃婉茹為該黨在台東首次推出的參選人。（記者陳賢義攝）

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