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台東縣幼兒親子運動會 逾3300人同樂

台東縣政府今天舉辦幼兒親子運動會。（記者黃明堂攝）

台東縣政府今天舉辦幼兒親子運動會。（記者黃明堂攝）

2023/11/18 14:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今（18）日舉辦幼兒親子運動會「小手牽大手~同樂FUN輕鬆」，共75支隊伍報名，逾3300名家長及幼兒參加。縣長饒慶鈴與小朋友同樂，並表示縣府除辦理勞工親子嘉年華、親子運動會等，積極提出婦幼政策、增設兒童遊戲場等親子空間、提升幼兒收托能量，營造台東為友善宜居、健康、快樂適合幼兒學習成長的環境。

教育處指出，親子運動會是幼兒教育推展的重要活動，因疫情關係今年恢復辦理，除了讓園所展現教學成果，藉由活動參與，增進家長及幼兒間親子關係，享受家庭運動的美好時光。內容包含大會操、大會舞、5組親子競賽遊戲及6種親子律動遊戲，藉由滑布、大龍球、空氣棒等器材，活動結束後將器材贈與參加園所，可運用於日後教學活動中，增進課程多元豐富性。

饒慶鈴表示，縣內公立幼兒園共101園、非營利幼兒園4園、私立幼兒園19園（含準公共16園），以及6間教保中心。為提升縣內教保服務供應量，照顧更多幼兒並減輕家長負擔，去（111）年在建和、復興、岩灣、初鹿等4個國小增設2歲專班各1班，光明國小新設置幼兒園混齡班1班、2歲專班1班。今年在四維幼兒園及南王國小，將其中1班級轉型為2歲專班；預計明年在新生幼兒園1班轉型為2歲專班。此外，縣府新建嘉蘭國小附設幼兒園，即將於下個月啟用，改善使用空間及提供更多收托幼兒數。

縣府整合公、私部門跨域合作，提供家庭更好福利，陸續開辦免費育兒指導到宅、經濟弱勢家庭月子餐等補助，照顧真正有需要的婦幼族群；另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創托育類公共化政策等幼兒措施，同時在體育場、森林公園等地，與各鄉鎮市公所合作，在鄰里社區增設遊玩設施。

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