2023台灣國際茶業博覽會 台東16家茶業者共推紅烏龍

饒慶鈴（後排右3）率團北上參加「2023台灣國際茶業博覽會」，共推慢茶文化。（台東縣政府提供）

2023/11/17 17:24

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府自去年創立「台東紅烏龍」地方茶品牌，為推動慢茶文化，凝聚在地茶業者力量，縣長饒慶鈴率隊北上參與「2023台灣國際茶業博覽會」，邀請16家茶業者今起展開為期4天的展售活動。

紅烏龍是備受矚目的新興特色茶，也是台東最具代表性的產業之一，吸引不少青年返鄉投入紅烏龍茶產業，逐步發展茶旅行、手搖飲等特色產品。

台東縣府財經處表示，今年台東紅烏龍形象館集結16家在地優秀的茶品牌，以「茶人營業中！歡迎來呷茶」為口號，展館以木質色調設計結合茶道美學元素，讓人呷茶時感到平靜療癒氣息。展覽期間每日介紹4家茶品牌給大家認識，還招待現泡茶及有獎徵答送好禮，並規劃不同主題的舞台表演，如紅烏龍茶點沙龍、紅烏龍檸檬果茶DIY體驗、鴛鴦紅烏龍奶茶講座、封茶DIY體驗，並設立茶知識展覽區域，透過五感體驗專屬台東的「慢茶學」。

展覽期間舉辦超值的滿額贈活動，贈品包含茶香四溢的「台東紅烏龍品牌限定5入茶包」、聯手廣興紙寮以紅烏龍手工茶紙製作而成的「台東紅烏龍茶人手帳」及傳遞台東慢活時光的「台東紅烏龍高腳杯燈罩」，且在館內消費滿3000元就有機會抽中「台東紅烏龍冷泡茶禮盒組」，品嚐紅烏龍冷泡時獨特的甘甜風味。

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