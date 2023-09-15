台東鳳梨釋迦、酪梨災損 農民盼農業部全面從寬從速認定

台東鳳梨釋迦幼果在海葵颱風過後陸續出現果實變黑的遲發性災害。（記者黃明堂攝）

2023/09/15 12:00

〔記者黃明堂／台東報導〕海葵颱風十五級狂風肆虐台東農業，農業部只針對文旦柚、香蕉、臍橙及大目釋迦列為免勘納災損項目，鳳梨釋迦農民鳴不平，今群起要求比照，酪梨果農也認為強風已重傷樹體，也應從寬從速。

數十位種植鳳梨釋迦的農民今天到縣議會陳情，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員楊招信、翁麗吟及前立委賴坤成，在場聽取農民心聲。農民帶來發黑的小果、幼果，他們說這些災損在颱風過後兩三天都還沒顯現，但近日陸續變黑，不是長不大了，就是失去商品價值。農民說，近來公所人員勘查時，都用高標準看災損程度，他們很擔心被認定災損未達百分之廿的現金救助標準。

擔任縣農會理事長的楊招信說，農業部長陳吉仲日前到台東勘災時，針對大目釋迦等品項指示免勘查。大目釋迦因正值採果期，落果明顯，鳳梨釋迦則正花期或小果期，花及果都受到摧殘，表面看似無損，實則受損嚴重。除此之外，酪梨的災損也相當嚴重。

一位酪梨果農說，他的果實大部分都已採完，園區外觀雖少倒伏、落果等災害，但在強風狂搖下，根系受到嚴重損害，對於未來吸收養分造成極大影響，樹就算活下來，產量也會減少。

縣長饒慶鈴說，在海葵侵襲之前，就有卡努颱風帶來連續降雨，台東長時間的天災，對農災造成很大影響，希望農業部下達從寬從速的行政命令，讓基層公務員盡速做出對農民最有利的勘災認定。

鳳梨釋迦農民今天到台東縣議會陳情，盼災損認定從寬從速。（記者黃明堂攝）

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