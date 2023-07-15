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    首頁　>　臺東縣

    募款餐會免費吃 前台東縣長之子蔣明道落選判緩刑

    台東地方法院判處蔣明道徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院判處蔣明道徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年。（記者黃明堂攝）

    2023/07/15 11:41

    〔記者黃明堂／台東報導〕前台東縣長蔣聖愛的兒子蔣明道，去年以無黨籍競選台東縣議員，原本聲勢看好，但一場募款餐會免費吃，遭賄選罪查辦，選情急轉直下，不但落選，還因違反公職人員選舉罷免法，遭台東地院判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年。

    判決書指出，蔣男為台東縣議員參選人，去年10月1日中午，在宴會館舉辦「募款餐會」，實為造勢場合，意圖使自己勝選，以免費招待餐飲之不正利益為行求賄賂之方式，使投票權人為投票權一定行使之犯意，印製餐券630張後，以無償或不相當對價之方式，將部分餐券轉送或轉賣不特定人。

    蔣男在去年9月中旬陸續賣出餐券20張予蔡姓友人，原應收取價金2萬元，但僅收取5千元之顯不相當對價，並由蔡表明免費招待餐飲，將2張餐券無償交付有投票權之姜女前往用餐。

    蔣男交付餐券20張予王姓男子，未收取2萬元。其後王再陸續將餐券轉送親人及友人前往用餐。王本人於餐會當日也前往用餐，並自行決定將2萬元投入募款箱，此部分王男獲不起訴處分。

    蔣男去年9月20日前某日提供餐券20張，委由賴姓選民邀集不特定選民參加免費餐會。餐會當日，現場雖配置工作人員收取餐券，但多位選民則未經查驗餐券即入席用餐，蔣上台演說及逐桌拜票，主持人高喊當選。

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