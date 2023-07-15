浪浪悲歌！搖尾謝老翁賜便當 下秒抽搐暴斃

流浪狗之生命權受動物保護法保護。圖非本案犬隻。（記者黃明堂攝）

2023/07/15 10:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣張姓老翁以毒便當毒殺一隻流浪狗，原矢口否認事先知道便當有毒，後來又稱可憐牠瘦弱，所以讓牠安樂死；但監視器畫面顯示，這隻狗死前行動正常，看老翁給牠便當，還搖尾巴，下肚後立即抽搐倒地死亡。台東地院依違反動物保護法判刑2個月，併科罰金27萬元。

法官指出，張男毒殺犬隻1隻，客體數量雖非多，但犯罪手段卻是餵食毒物，顯見早有預謀，主觀惡性較重，且被告始終不認罪，直到案情已明朗才認罪，不予宣告緩刑。

檢察官起訴書指出，張男明知犬類是動物保護法所保護之對象，依法不得宰殺，竟基於違法宰殺犬隻之犯意，去年10月15日於鹿野鄉某處，持摻入含有氨基甲酸鹽成分之農藥納乃得之便當餵食該處之黃色犬隻，致犬隻因食用後，中毒並倒地死亡。經附近民宅吳姓男子查覺有異，調監視器畫面並報警處理，關山警分局查出是張男所為，並當場扣得便當，送驗後檢出含有氨基甲酸鹽成分之農藥納乃得。

張男於警詢及偵查中均否認犯行，辯稱餵食犬隻廚餘，不曉得廚餘內尚含毒物，否認毒害犬隻。到了法院準備程序中才坦承犯行，但說是看狗很可憐，這麼小隻在流浪，這麼瘦小，幫牠安樂死。

法官勘驗監視器畫面，被害犬隻遭毒殺前動作、神態均屬正常，張男餵食毒物時，牠還向張男搖尾巴，直到食用毒物後，立即跛行、尾巴下垂甚至抽搐、顫抖，看不出被害犬隻有何張男所述瘦小健康狀態不良情事，可見他毒狗並非秉持善心。

法官認為，就算受害犬隻很可憐，應將牠帶回領養或送交其他具照顧能力者，竟反而施以其所述之「安樂死」餵食毒物，豈可擅妄定奪其他動物之生命。

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