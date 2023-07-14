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    豔陽高照摔角競技 卡大地布卑南族勇士沒在怕的！

    摔角是最能體現卑南族勇士剽悍精神的競技。（記者陳賢義攝）

    摔角是最能體現卑南族勇士剽悍精神的競技。（記者陳賢義攝）

    2023/07/14 17:21

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東市知本卑南族卡大地布部落小米收穫祭系列活動今登場，大清早天色透亮，近百名參加馬拉松的族人，不分男女老幼就從「巴拉冠」邁開大步跑向位在太麻里三和的「陸發岸（原住民發祥地）」；另一重頭戲摔角則在下午開戰，參賽勇士赤身肉搏，就算日頭赤焰也沒在怕的，觀戰少女臉紅尖叫。

    小米收穫祭系列活動一連5天，由馬拉松打頭陣。參賽少女小海晴說，媽媽從前一晚就不斷叮嚀要早點睡，跑累了就請沿途戒護的阿伯用機車載往，但她仍堅持跑完全程，因為卑南族就是勇敢、有始有終，皮膚黑就是健康，大太陽算什麼！

    馬拉松圓滿結束，最能體現卑南族勇士剽悍精神的摔角賽下午接力開戰，不論是「達古範（青少年）」或「番沙浪（青年）」全都赤裸著上身，繫上白色腰帶，一上場就露出「我一定要贏」的堅定眼神，彎腰伏地等待裁判手勢一揮，立刻撲向對手，不論是1對1，或1打3、1打5，無不使出渾身解數要將對方撂倒地，或推出沙坑外，觀戰少女臉紅心跳，喝采尖叫，場外鎂光燈閃不停，爭相拍攝勇土們的英姿。

    除了緊張刺激的競技比賽外，會場外同樣飄香，有烤肉、酒水、還有手作文創，充分展現卑南族人文武兼備的祖傳智慧。最令族人期待的勇士舞繞街則在明日中午熱情舞動，沿街為各家戶族人除穢祈福，入夜則有千人大會舞，且開放時段供遊客同歡。部落提醒來訪遊客切勿干擾慶典進行或擅闖禁地。

    參賽勇士使出渾身解數將對方撂倒，全場歡聲雷動。（記者陳賢義攝）

    參賽勇士使出渾身解數將對方撂倒，全場歡聲雷動。（記者陳賢義攝）

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