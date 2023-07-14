台東天馬車業凌晨大火！延燒連棟透天厝 逾百進口機車撤出

台東市豐田地區天馬車業今天凌晨大火。（記者黃明堂翻攝）

2023/07/14 05:42

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐田里中興路4段專營進口機車的「天馬車業」今天凌晨發生大火，火勢猛烈、大面積濃煙密布，2個多小時共燒毀6棟透天厝的2樓及3樓，住戶及時逃出，所幸1樓店面未延燒，陳列逾百部進口機車部分撤出、部分留在屋內，無人員傷亡。

台東市中興路4段今天凌晨12點多發生大火，最近的豐田分隊消防車抵達時，發現2樓火舌竄出，且為機車行，立即拉水線搶救，同時迅速請求支援，消防局出動共10分隊，各式車輛21部，消防人員53名、義消24名，極力搶救，但火勢猛烈，濃煙如烏雲向街道擴散，火場傳出霹靂啪啦爆燃聲。

主要火場是「天馬車業」，是5連棟透天打通的大型賣場，起火建築物為3層樓連棟住宅，由機車行二樓向上竄燒，火勢猛烈，造成5棟連棟延燒，火勢及濃煙大量竄出，並波及鄰居的3樓，經消防人員佈署消防水線進入火場搶救，研判燃燒面積達150坪以上，到凌晨2點多火勢已控制，進行殘火處理。

天馬車業專營高檔日系進口機車，1樓為店面，2樓存放機車材料，並有5人居住，在火災發生之初就已逃出。據最先發現火災的住戶男子說，他最先是在屋後看到有火，原本想自行撲滅，但已經沒有辦法了，所以趕快叫屋內的人都撤離，並且報案。

由於屋內面寬及縱深都相當大，加上堆放機車材枓，消防人員灌救困難，剛開始難以深入房屋內部，僅能從外部射水，以致火勢延燒時間長達2個多小時。起火原因已由消防局火災調查科進行調查中。

台東市豐田地區天馬車業今天凌晨大火。（記者黃明堂翻攝）

台東市豐田地區天馬車業今天凌晨大火。（記者黃明堂攝）

天馬車業專營高檔進口機車，火災發生時部分機車緊急撤離。（記者黃明堂攝）

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