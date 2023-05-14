天牛危害果樹日趨嚴重 台東農改場推廣高壓空氣灌注法

斑星天牛看似可愛，卻是危害果樹的害蟲。（記者黃明堂攝）

2023/05/14 10:33

〔記者黃明堂／台東報導〕一般人看起很可愛的「天牛」，成了危害果樹的害蟲，蛀洞鑽入樹幹繁殖，常造成果樹死亡。台東區農業改良場研發出空氣高壓防治法，日前在斑鳩分場賓朗果園向農民講解及實作示範，推廣友善防治方式。

台東場副場長盧柏松表示，賓朗果園是有機果園有害生物友善防治體系之示範場域，主要包含野生動物及病蟲草害等友善防治相關技術之研發、示範及輔導與推廣，其中在天牛防治方面，結合8年的研究與實際田間應用經驗，獨創「高壓空氣灌注法」高效率又友善環境之斑星天牛防治技術，為果樹天牛防治技術應用上，增添一項新利器。

盧柏松表示，本項技術主要為除滅枝幹內的天牛幼蟲，但對於其他鑽入枝幹內為害的害蟲（如咖啡蠹蛾等），同樣具有良好的防治效果；本法兼具操作簡便、器材設備應用及投入門檻不高、效率高、效果佳且友善環境等多項優點，用於友善或有機農法田區最為理想；若應用於慣行農法田區，則具減少農藥使用，降低環境污染之效益，值得提供果農參考應用。

台東場說，為害果樹最常見的斑星天牛，早在6O年代即列為台灣果樹及森林的重要害蟲，但當時並未造成嚴重為害；日益嚴重之現象乃肇因於自然生態之平衡遭到破壞，即人為大量栽植柑橘類果樹及大面積栽植木麻黃防風林，使其食物因子巨量增加，以致大量繁殖，生態失衡始造成其猖獗為害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法