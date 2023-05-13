為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東出現「菩提樹之墓」！ 網譏：菩提本無樹

    台東縣府從四維路移植的菩提樹幾乎都枯死。（記者黃明堂攝）

    台東縣府從四維路移植的菩提樹幾乎都枯死。（記者黃明堂攝）

    2023/05/13 10:53

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市四維路原本種植了百餘棵約40年的菩提樹，縣府因道路整修，去年8月起全數移植到水資源回收中心旁空地後，去年底原已9成發出新葉，但最近民眾發現幾乎都枯死，縣議員黃治維指菩提樹公園已變成菩提樹之墓，網友則譏「菩提本無樹」！縣府建設處表示，是因長時間乾旱所致。

    縣府指，四維路菩提樹不斷茁壯，原有分隔島已限制其根系生長，部分竄生根系也已開始破壞道路及人行道鋪面，且近半數倒塌或死亡，倖存者又因枝葉影響行車安全，必須不斷修剪，嚴重影響市容，在多次民眾、議員及市公所等單位陳情後，去年進行道路改善工程，並將菩提樹全數移植至臨海路台東水資源回收中心旁，並規劃形成菩提公園，為市區增添新綠地。

    去年12月間，建設處到移植地點勘查，發現多數已長出新葉，估計有9成存活，認為它們已在新的地方適應，獲得新生，估計3年內此處就會菩提綠蔭成林，成為菩提公園。

    不過，最近民眾發現完全變了樣，原本發出來的新葉，幾乎都已乾枯，樹枝樹幹大都龜裂，像是枯死了，質疑當初移植未經斷根即挖，破壞樹的根系，才會造成移植後存活困難。

    縣議員黃治維說，這些樹木幾乎全面死亡，別人有螢火蟲之墓，台東有菩提樹之墓。

    縣府建設處長蔡勝雄表示，他日前到現場查看，確實多數菩提樹已經乾枯龜裂。照理，菩提樹是很好自然成長的樹種，但今年長時間的乾旱，樹木得不到滋潤，且地下水脈也消失，根部無法吸到水，導致後續的存活受到影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄連日高溫 80歲老農水稻田全乾了
    2023/04/19 13:06

    高雄連日高溫 80歲老農水稻田全乾了
    東市四維路百餘棵菩提樹移植 官員：存活9成再3年將成菩提公園
    2022/12/09 10:46

    東市四維路百餘棵菩提樹移植 官員：存活9成再3年將成菩提公園

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    最棒感恩節禮物 她感動再度聽見病逝姊姊的「心跳聲」
    2022/11/24 21:24

    最棒感恩節禮物 她感動再度聽見病逝姊姊的「心跳聲」
    車禍腿骨少一塊！ 台北慈濟完成全台首例整顆異體距骨移植
    2022/10/26 10:02

    車禍腿骨少一塊！ 台北慈濟完成全台首例整顆異體距骨移植
    議員痛批縣長「砍樹女妖精」 台東縣府：20餘老菩提樹「完善」移植
    2022/09/15 16:45

    議員痛批縣長「砍樹女妖精」 台東縣府：20餘老菩提樹「完善」移植
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播