台東出現「菩提樹之墓」！ 網譏：菩提本無樹

台東縣府從四維路移植的菩提樹幾乎都枯死。（記者黃明堂攝）

2023/05/13 10:53

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市四維路原本種植了百餘棵約40年的菩提樹，縣府因道路整修，去年8月起全數移植到水資源回收中心旁空地後，去年底原已9成發出新葉，但最近民眾發現幾乎都枯死，縣議員黃治維指菩提樹公園已變成菩提樹之墓，網友則譏「菩提本無樹」！縣府建設處表示，是因長時間乾旱所致。

縣府指，四維路菩提樹不斷茁壯，原有分隔島已限制其根系生長，部分竄生根系也已開始破壞道路及人行道鋪面，且近半數倒塌或死亡，倖存者又因枝葉影響行車安全，必須不斷修剪，嚴重影響市容，在多次民眾、議員及市公所等單位陳情後，去年進行道路改善工程，並將菩提樹全數移植至臨海路台東水資源回收中心旁，並規劃形成菩提公園，為市區增添新綠地。

去年12月間，建設處到移植地點勘查，發現多數已長出新葉，估計有9成存活，認為它們已在新的地方適應，獲得新生，估計3年內此處就會菩提綠蔭成林，成為菩提公園。

不過，最近民眾發現完全變了樣，原本發出來的新葉，幾乎都已乾枯，樹枝樹幹大都龜裂，像是枯死了，質疑當初移植未經斷根即挖，破壞樹的根系，才會造成移植後存活困難。

縣議員黃治維說，這些樹木幾乎全面死亡，別人有螢火蟲之墓，台東有菩提樹之墓。

縣府建設處長蔡勝雄表示，他日前到現場查看，確實多數菩提樹已經乾枯龜裂。照理，菩提樹是很好自然成長的樹種，但今年長時間的乾旱，樹木得不到滋潤，且地下水脈也消失，根部無法吸到水，導致後續的存活受到影響。

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