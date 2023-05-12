阻網詐、斷金流 劉櫂豪促數位部研議解套對策

劉櫂豪要求數發部結合結合金融機構研擬解套對策，防堵詐騙，守護民眾荷包。（劉櫂豪服務處提供）

2023/05/12 19:43

〔記者陳賢義／台東報導〕網路及數位詐騙案件頻傳，立委劉櫂豪阻詐斷金流，促請數位發展部長唐鳳結合金融機構研商解套，守護民眾荷包，並協助地方建置數位平台，提供消費者及商家另一選擇，促進產業品質服務再提升；唐鳳表示，目前正在執行的雲市集計畫，將朝劉所建議研商，提供民眾另一選擇平台。

劉櫂豪表示，數位發展部的成立，民眾最期待也立即可以展現成果的，就是針對網路及數位詐騙的防制，而這對專業人士而言，雖可透過簡單的網址判讀，立可分辨是否為詐騙訊息，但對一般民眾來說確有難處，因此期待數發部從源頭把關，將異常訊息就從源頭阻擋。

他說，詐騙樣態一直改變，完全阻擋不可能，因此要求數發部應與金融主管機關研商，從金流阻斷方面著手，例如以信用卡交易方式，可以透過強制手機驗證碼，讓交易多一道把關，匯款也可朝此方向研議。

劉櫂豪表示，除了做好詐騙防制，數發部也可整合數位平台，且與各地方政府合作，在台東開發一個數位平台，以更低廉的收費價格，提供民眾另一種選擇。唐鳳表示，數發部的產業發展署已有跟金管會溝通平台商議，將共同研謀防制詐騙金流阻斷的措施。

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