為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    阻網詐、斷金流 劉櫂豪促數位部研議解套對策

    劉櫂豪要求數發部結合結合金融機構研擬解套對策，防堵詐騙，守護民眾荷包。（劉櫂豪服務處提供）

    劉櫂豪要求數發部結合結合金融機構研擬解套對策，防堵詐騙，守護民眾荷包。（劉櫂豪服務處提供）

    2023/05/12 19:43

    〔記者陳賢義／台東報導〕網路及數位詐騙案件頻傳，立委劉櫂豪阻詐斷金流，促請數位發展部長唐鳳結合金融機構研商解套，守護民眾荷包，並協助地方建置數位平台，提供消費者及商家另一選擇，促進產業品質服務再提升；唐鳳表示，目前正在執行的雲市集計畫，將朝劉所建議研商，提供民眾另一選擇平台。

    劉櫂豪表示，數位發展部的成立，民眾最期待也立即可以展現成果的，就是針對網路及數位詐騙的防制，而這對專業人士而言，雖可透過簡單的網址判讀，立可分辨是否為詐騙訊息，但對一般民眾來說確有難處，因此期待數發部從源頭把關，將異常訊息就從源頭阻擋。

    他說，詐騙樣態一直改變，完全阻擋不可能，因此要求數發部應與金融主管機關研商，從金流阻斷方面著手，例如以信用卡交易方式，可以透過強制手機驗證碼，讓交易多一道把關，匯款也可朝此方向研議。

    劉櫂豪表示，除了做好詐騙防制，數發部也可整合數位平台，且與各地方政府合作，在台東開發一個數位平台，以更低廉的收費價格，提供民眾另一種選擇。唐鳳表示，數發部的產業發展署已有跟金管會溝通平台商議，將共同研謀防制詐騙金流阻斷的措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假冒檢警誆走老翁百萬退休金 惡男製造多處斷點仍被逮
    2023/05/12 08:27

    假冒檢警誆走老翁百萬退休金 惡男製造多處斷點仍被逮
    唬抽中未上市股票 詐退休師1650萬
    2023/05/12 05:30

    唬抽中未上市股票 詐退休師1650萬

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    「假投資」詐50萬還想再騙 8旬婦差點又失金69萬
    2023/05/11 20:45

    「假投資」詐50萬還想再騙 8旬婦差點又失金69萬
    中信銀攔阻逾3300件詐騙案 汐止分行1櫃員包辦36件
    2023/05/11 17:42

    中信銀攔阻逾3300件詐騙案 汐止分行1櫃員包辦36件
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播