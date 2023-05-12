為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    搶攻國旅市場 台東縣府推夏季線上旅展

    台東海岸風光明媚，朝聖遊客可透過線上旅展搜索心儀的旅遊產品。（台東縣政府提供）

    台東海岸風光明媚，朝聖遊客可透過線上旅展搜索心儀的旅遊產品。（台東縣政府提供）

    2023/05/12 19:20

    〔記者陳賢義／台東報導〕疫後百業復甦，台東縣政府為搶攻國旅市場，15至16日推出夏季線上旅展，欲窺探台東之美的民眾可同步透過台東觀光旅遊網「YouTube-Taitung Amazing」8支觀光即時影像滿足所需，還可享有限量優惠專區好康，歡迎大家上線挖寶。

    台東四季風情各異，夏季風光明媚，搭配限定精彩活動，如國際熱氣球嘉年華、最美星空音樂會等，海天一色的蔚藍太平洋、一望無際的縱谷與田園美景令人醉心。交觀處表示，線上旅展共分為「遊程類」及「限量優惠」2大類型，集結近百家業者，提供包含伴手禮、住宿、美食等多樣化的優質旅遊產品資訊，以及百項驚喜。

    縣長饒慶鈴表示，台東擁有自然的生活環境，一望無際的太平洋海岸線、豐富的山岳生態及多元的原住民族文化，藉由觀光旅遊網的高瀏覽率推出夏季線上旅展行銷活動，一次滿足旅客需求，並設置了實用優惠地圖，讓上線旅客可按圖索驥的直觀找尋心儀的旅遊產品。

    交觀處表示，線上旅展期間，民眾可同步透過台東觀光旅遊網、旅行台東APP的豐富旅遊資訊，全盤了解有哪些必吃必去必玩的行程，也能透過「YouTube-Taitung Amazing」的即時影像，突破空間限制同步體驗台東之美，為自己與親友規劃一趟夏季之旅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄國旅團體補助再延長 探索原民3區另加碼1000
    2023/05/02 09:17

    高雄國旅團體補助再延長 探索原民3區另加碼1000
    國旅將推買一送一 補助旅宿接駁
    2023/04/23 19:30

    國旅將推買一送一 補助旅宿接駁

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    玩國旅太盤？疫後觀光拚轉機 交通部長王國材親曝內幕 │【官我什麼事】
    2023/04/21 10:00

    玩國旅太盤？疫後觀光拚轉機 交通部長王國材親曝內幕 │【官我什麼事】
    不一定要花1萬3！省錢玩台南搭台灣好行享多重優惠
    2023/04/13 10:06

    不一定要花1萬3！省錢玩台南搭台灣好行享多重優惠
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播