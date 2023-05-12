搶攻國旅市場 台東縣府推夏季線上旅展

台東海岸風光明媚，朝聖遊客可透過線上旅展搜索心儀的旅遊產品。（台東縣政府提供）

2023/05/12 19:20

〔記者陳賢義／台東報導〕疫後百業復甦，台東縣政府為搶攻國旅市場，15至16日推出夏季線上旅展，欲窺探台東之美的民眾可同步透過台東觀光旅遊網、「YouTube-Taitung Amazing」8支觀光即時影像滿足所需，還可享有限量優惠專區好康，歡迎大家上線挖寶。

台東四季風情各異，夏季風光明媚，搭配限定精彩活動，如國際熱氣球嘉年華、最美星空音樂會等，海天一色的蔚藍太平洋、一望無際的縱谷與田園美景令人醉心。交觀處表示，線上旅展共分為「遊程類」及「限量優惠」2大類型，集結近百家業者，提供包含伴手禮、住宿、美食等多樣化的優質旅遊產品資訊，以及百項驚喜。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有自然的生活環境，一望無際的太平洋海岸線、豐富的山岳生態及多元的原住民族文化，藉由觀光旅遊網的高瀏覽率推出夏季線上旅展行銷活動，一次滿足旅客需求，並設置了實用優惠地圖，讓上線旅客可按圖索驥的直觀找尋心儀的旅遊產品。

交觀處表示，線上旅展期間，民眾可同步透過台東觀光旅遊網、旅行台東APP的豐富旅遊資訊，全盤了解有哪些必吃必去必玩的行程，也能透過「YouTube-Taitung Amazing」的即時影像，突破空間限制同步體驗台東之美，為自己與親友規劃一趟夏季之旅。

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