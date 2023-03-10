東縣立兒童運動公園估暑假前啟用 4年內將增13處兒童遊戲場

台東縣長饒慶鈴（右3）下午視察縣立兒童公園施工進度。（記者黃明堂攝）

2023/03/10 17:04

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府正興建縣立兒童運動公園，施工進度逾半，並將加碼800餘萬元工程經費，更新既有使用中的兒童遊戲區，預計暑假前開放。此外，全縣今年起4年內將新增13處兒童遊戲場，到2026年全縣將有17座兒童遊戲場，希望打造兒童友善的宜居城市。

縣立兒童運動公園位於體育場後方，與現有的遊戲場相鄰，縣長饒慶鈴今天由建設處長蔡勝雄等人陪同，與還我特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧及副理事長李玉華勘查施工進度。

饒慶鈴宣布再加碼856萬元更新體育場內既有兒童遊戲區，規劃為2歲-6歲幼齡區。縣立體育場未來將有2處兒童遊戲場，共13項主題遊戲如體建轉輪、水沙世界、山丘共融式遊具區、隧道遊戲坡、熱氣球攀爬架、熱氣球溜滑梯、挑戰型森林攀爬牆、挑戰型森林攀爬架、隧道火車故事牆、旋轉陀螺、彈跳床、鞦韆、鐵道溜索。

特公盟秘書長潘汝璧肯定台東縣府透過孩童們的遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園，此處將有一個體建轉輪（倉鼠滾輪）的設施，將是台灣的第一座。

建設處進一步說明，其餘施工中及規劃新建或改建包括森林公園、台東公園極限運動場、卑南鄉泰安公園、卑南鄉太平榮家、鹿野鄉親子共融公園、金峰鄉親子公園、池上鄉3號運動公園、關山鎮鯊魚公園2期、關山鎮親水公園、南京路綠園道2期、成功鎮海星公園2期、成功鎮白守蓮公園。

台東縣立體育場後方的兒童遊戲區將投入856萬元增加設施，與興建中的兒童運動公園連結。（記者黃明堂攝）

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