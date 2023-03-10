台東科技執法2年半開單逾3萬件罰逾2千萬 議員稱民怨搶錢

台東縣警局運用科技執法，議員稱引起不少民怨。（記者黃明堂攝）

2023/03/10 16:19

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警局從2020年10月開始引入交通科技執法，至今累計開單逾3萬件，開罰金額逾2千萬元，成了今天縣議會質詢焦點，指此舉已引起不少民怨，要求警方在開罰之前應善盡宣導，警察局長陳錦坤則強調科技執法以來，罰單數逐年下降，顯示達到效果，駕駛人愈來愈知道遵守交通規則。

包括鄭崗山、簡維國、王文怡、潘貴蘭等縣議員昨天質詢，雖未全盤否定科技執法，但也認為處處科技執法，已經令民眾出門不知道怎麼開車、騎車的地步了，王文怡說，現在她開車都避開科技執法路段，因為不知道什麼會不小心觸犯罰責。

王文怡說，目前最受爭議的科技執法路段是東商前的正氣路段，很多民眾路邊停車買個便當就收到違停罰單，導致店家生意大受影響。

簡維國則說，接到很多民眾投訴科執汜濫，常接罰單，但根本不知道自己為何被罰，顯示警方宣導不足。

潘貴蘭則說，據她所知，警方開罰的金額中，有20%是撥給警方，民眾質疑警方開單愈多，是否可以從罰鍰分到更多的錢？

鄭崗山則肯定科技執法，並指太平溪路堤共構道路南王橋路段車禍頻傳，造成多人傷亡，目前雖有測速照相，但只有在車輛闖紅燈時才開拍，建議警方在此設置科技執法加裝攝影機，提升此地安全。

警察局長陳錦坤說，台東縣從2020年開始科技執法，至今共設置11處，共開單2萬多件，罰鍰2千多萬元。今年還要增加一處，對於議員建議南王橋設置，也會另外全力辦理。

陳錦坤澄清，罰鍰有75%是給縣市政府，24%給開罰單位，但這單位是監理站，並非警察機關，1%繳給國庫；縣市政府獲分配的額度中，會有12%撥給警方，但是用在交通所需的購買器材及人事費上。

陳錦坤說，警力大幅縮減的情況下，科技執法可以因應警力不足，執法目的是為保障鄉親安全，並非為了罰金。

交通隊長劉政達則說，對於某些開罰項目可以寬容處理，有些則須嚴格執行，例如併排停車，嚴重危及安全，一定要開罰，如果黃線停車，是否超過3分鐘，就可以視際情況看是否開罰。

王文怡說，警方大量科技執法，雖然沒分到錢，但已經被民怨罵成「搶錢」，請警方不要這麼認真開單。

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