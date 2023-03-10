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    首頁　>　臺東縣

    台東縣府祭6萬罰款阻運生雞糞 查獲案件兩年少80％

    台東縣政府由環保局、警察局及農業處等單位成立的聯合稽查小組，稽查私運生雞糞。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府由環保局、警察局及農業處等單位成立的聯合稽查小組，稽查私運生雞糞。（記者黃明堂攝）

    2023/03/10 11:51

    〔記者黃明堂／台東報導〕為杜絕農作使用未熟成的生禽畜糞作為肥料，所衍生惡臭及蒼蠅孳生問題，台東縣府111年總計查獲7件運送生禽畜糞車輛，各祭出6萬元罰款，阻斷約66公噸的生禽畜糞流入農地，相較109年35件、110年12件，兩年內減少80%。

    縣政府表示，農業與環境的永續發展，是縣長饒慶鈴施政目標之一，生禽畜糞聯合稽查小組，在邊境及縣境各級道路攔查取締違法運送生禽畜糞車輛，並由環保局執行耕地巡查及辦理使用熟成禽畜糞堆肥的宣導說明會，多管齊下，改變農民使用未熟成的禽畜糞的施肥觀念，改善臭味與蒼蠅孳生問題，維護生活環境品質。

    環保局說明，未熟成的禽畜糞如要運送至合法堆肥處理場所處理，依據廢棄物清理法，需取得產源縣市農業主管機關許可的清運證明文件並隨車攜帶供檢查，違反者可罰款6萬元至30萬元；或運送熟成禽畜糞有機肥料，請隨車攜帶合法的出貨單據或證明文件供檢查。

    環保局說，貨運業或自用車不要違法運送生禽畜糞，農民也不要受利誘使用低價卻易破壞地力的生禽畜糞，且使用熟成禽畜糞有機肥料，不僅增進土壤肥力及作物生長，利於土地永續利用，又可避免臭味及蒼蠅孶生的環境問題。

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