台東119首度停擺 民眾接2次「緊急警報」嚇到了

台東縣手機昨晚響起的緊急警報。（記者黃明堂攝）

2023/03/10 08:56

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣民眾的手機系統在昨天晚上9點41分及今天早上8點1分都響起「緊急警報」，令不少民眾嚇到，以為地震要來打，看內容才知道，昨晚是通知119報案系統切換改用，今早上通知回復使用119。這也是台東消防局史上，首次出現119主報案系統故障，但台東縣消防局長管建興表示，因有配套機制，完全沒影響民眾報案。

昨天晚間9點41分，手機響起如同地震或萬安演習般的緊急警報，原來是通知「本縣119報案專線預計於今（9）日22時進行系統切換作業，影響期間若有報案需求請撥110或1999」，今天早上則再響起，說明「本縣119報案系統切換作業已完成，如有報案需求請直撥119」。

昨晚的警報令不少民眾嚇了一跳，馬上在臉書分享。消防局長管建興表示，119報案有主系統及備援系統，主系統因不明原因故障，局內決定於昨晚10點切換到備援系統，因需要作業時間，為避免民眾打119報案失敗，所以提早透過細胞簡訊通知，在昨晚11點成功完成切換，但時間已晚，怕驚擾民眾，所以決定今早8點再發細胞簡訊。

管建興表示，119平時與110及1999就有連線，透過後兩者一樣可以完成報案，切換過程中有零星透過110及1999，均未影響救護。

管建興說，119主報案系統是首次故障，目前原因不明，正由廠商檢修中。

雖然民眾首次遇到119的警報，有稍微被嚇到，不過，多數民眾肯定消防局負責任的作法，讓民眾在第一時間知道要如何求救。

台東縣手機昨晚響起的緊急警報。（記者黃明堂攝）

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