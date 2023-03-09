台東運動園區游泳池月底完工 消除5年無處可泳困境

台東縣運動園區游泳池將於月底完工，縣長饒慶鈴（右）今天視察工程進度。（記者黃明堂攝）

2023/03/09 16:25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣立游泳池拆掉改建圖書館，市區已5年無處可供游泳，縣府整建台東大學台東校區游泳池為運動園區游泳池，進度已逾7成，本月底完工，今夏前可開放，讓民眾擁有兼具SPA、親子戲水的泳池。

在台東市南京路原本有縣立游泳池，約5年前停止營運，後續拆掉正改建圖書館，雖有市立湧泉公園，但供水量及水質都不穩定，其它校園泳池則以學生使用為主。為解決縣民需求，縣府向東大借用台東校區閒置10多年的泳池，整建為縣立運動園區游泳池，去年動工，改造成多元戲水環境的游泳池。

縣長饒慶鈴今天視察工程進度時指出，預計3月底完工，後續最重要的就是優化管理方式，縣府規劃藉由委外經營招標引進專業管理團隊，希望帶來更好的管理品質及開設相關訓練課程，讓市區的親水空間更完善，為縣民提供更好的運動環境，也請相關單位加緊工作進度，暑假前務必要如期開放營運。

縣立體育場說明，此次泳池整修工程中將分為4大區，包括主游泳池、兒童池、SPA池、超音波池，設有輕食區及無障礙設施、哺乳室等空間，整修遮陽網、看台及屋頂更新、牆面粉刷、機房區整修等，並新設監視系統、照明系統、門禁管理系統。

此游泳池也另外在靠近舊鐵道側開闢新的獨立出入口，將原本雜亂的鐵路局房舍拆除，增設入口意象及綠美化，與鐵花村特區連結，將休閒與運動連成一氣，讓民眾在夏天有清涼消暑好去處。

縣立體育場說明，泳池畔規劃輕食品，未來將招商販售簡易小吃飲料，類似縣立泳池時代 的路邊黑輪攤都能進駐，讓民眾易地回味。

台東縣運動園區游泳池工程中的外觀。（記者黃明堂攝）

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