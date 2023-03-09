公路總局4.3億元改善台23線危險路段 泰源隧道工程5月發包

立委劉櫂豪與公路工程人員勘查台23線危險路段。（記者黃明堂翻攝）

2023/03/09 12:20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東河鄉泰源地區台23線39K附近邊坡因地質敏感造成多次崩塌，立委劉櫂豪爭取公路總局擬定改善方案，規劃施做泰源隧道，目前公路總局已完成相關設計，正在辦理標案公開閱覽，預計5月初上網發包，總工程預算4.3億餘元，約2年4個月完工。

劉櫂豪說明，台23線39.7～39.9K位於東河鄉泰源幽谷，該地區道路邊坡經常落石造成用路人安全之虞，劉櫂豪多次關切爭取公路總局編列經費改善邊坡，但因該地區地質敏感，110年因連日大雨又造成施工區外邊坡崩塌。

為徹底改善用路安全，劉櫂豪於110年9月邀公路總局研商徹底改善方案，因此提出建議該路段以隧道方式辦理，經當地召開說明會取得共識後，公路總局立即辦理施工設計等規劃，目前相關設計已完成，並辦理標案公開閱覽中，俟公開閱覽結束後，規劃於5月初正式上網公告，工期約2年4個月。

劉櫂豪表示，依據公路總局的標案公開閱覽文件，「台23線39K+850災害修復工程」，本路段地質破碎、邊坡崩塌裸露，易發生落石及土砂災害造成道路阻斷，工程起點39K+580，工程終點40K+125，總長約545公尺，其中隧道345公尺，路長200公尺，並施做沈砂消能井一座，集水井4座，預算金額4億3235萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法