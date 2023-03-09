南迴裝置藝術天梯傾倒壓傷遊客 台東文化處全面巡檢

置於大武鄉內南濱休憩區的「通往天堂的階梯」裝置藝術，昨天傾倒，壓傷遊客。（記者黃明堂翻攝）

2023/03/09 09:11

〔記者黃明堂／台東報導〕設置於台東大武鄉內南濱休憩區的「通往天堂的階梯」裝置藝術，昨天有遊客在攀爬借位拍照時，因作品鏽蝕，不堪重壓而造成作品傾倒，導致遊客受傷。台東縣文化處表示，將盡速針對縣境內的地景藝術作品，再次進行全面檢視與維修工作，以避免相關的旅遊公安意外再次發生。

文化處表示，昨天意外發生後，所在地的大武鄉公所在第一時間聯絡警消救護前往救援送醫，縣政府獲報後即派員趕往馬偕醫院慰問傷者。

文化處表示，台東縣近年來展現創新的新視界，不僅深耕地方豐富多元性的區域面貌，更將縣內自然景觀、海岸地貌、部落文化、歷史傳統等在地基礎與藝術、文化結合，打造出獨特綿長的大地藝術，包括有東海岸大地藝術季、縱谷漂鳥197及南迴藝術季，讓藝術創作的影響力，深入這片太平洋岸沿線的山海地貌。

文化處說明，標榜融入地景的大地藝術作品，取材多半來自山海自然材質以因應地景藝術節之目標「閉展不卸展」的原則，讓作品伴隨環境與時間回歸自然。

文化處說，台東夏季日曬炎熱、冬季東北風酷寒加上海風中的鹽分助威，地景作品的毀損程度常常超乎預期；因此，為了民眾的安全，藝術團隊常會在作品說明處佇列相關安全警語告示，以提醒民眾欣賞與互動的注意事項。同時，也呼籲民眾參觀時要愛惜藝術家們的創作心血，遵守告示之規定。

置於大武鄉內南濱休憩區的「通往天堂的階梯」裝置藝術。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法