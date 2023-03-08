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    為台東商品探路 縣府安排業者與日本台商交流會

    台東縣政府藉參加東京國際食品展之便，邀請日本台商與參展的台東8家業者進行交流會。 （記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府藉參加東京國際食品展之便，邀請日本台商與參展的台東8家業者進行交流會。 （記者黃明堂翻攝）

    2023/03/08 17:12

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府藉參加東京國際食品展之便，邀請日本台商與參展的台東8家業者進行交流會，並希望將紅烏龍、紅藜點心、酒、醋、農產品行銷到日本。

    縣府表示，8家台東在地特色商家，昨天與「世界華人工商婦女企管協會日本分會」會長紀秋美、理事、執行長，及「ASMILE JAPAN株式會社」陳文祈社長等人交流，其中，陳文祈長年在日本替台東宣傳、販售特色物產，將台灣各式優質農產品帶到日本。

    參與的業者也提供產品試吃、介紹，進行品茗交流，允芳茶園分享精萃極品茶，以冷萃取技術製成，並用高腳杯承裝飲茶；紅烏龍合作社、博雅齋則提供熱紅烏龍茶，讓現場增添淡淡茶香；秋釀慢慢的紅烏龍微酵醋飲品，讓在場台商喝了一口接一口，另東太陽調配桑椹、小米酒等調酒及特色刺蔥酒、德朱利斯提供紅藜穀物棒。

    縣府說，日本對台東來說是很大的市場，有眾多產品符合日本人口味，像是紅烏龍、紅藜點心、酒、醋、農產品皆深受許多日本人喜愛。縣府也說明冷凍鳳梨釋迦技術，為鳳梨釋迦積極探路，尋找外銷機會，希望藉由交流能讓台商協助業者國際行銷。台商認為台東商品在日本市場具發展潛力，詢問產品細節、給予建議。

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