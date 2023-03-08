38婦女節就是要寵愛婆媽們 旗袍趴秀婀娜多姿曼妙體態

撐起紙傘拍照留倩影，還有復古機車作陪襯，婆媽們好開懷。（記者陳賢義攝）

2023/03/08 12:52

〔記者陳賢義／台東報導〕38婦女節就是要寵愛婆媽們，救國團關山鎮團委會今攜手在地打卡熱門店家「痴愛玉」，復刻舉辦「寵愛婦女 就是愛（玉）你」活動，婆媽們穿上旗袍展現婀娜多姿的曼妙體態，還能享有買一送一的好康優惠，救國團會長邱彥智大方買單，祝賀婆媽們38婦女節快樂。

穿越時空隧道復刻「華燈初上」過往榮景，一群婆婆、媽媽們大玩起復古風，穿梭在古色古香的「老屋」拍照打卡，臉上洋溢著樂不可支的幸福笑容，鎂光燈紀錄著每一位婆媽最美的身態。邱彥智說，適逢「國際婦女節」就想為婦女們辦個專屬活動，因而攜手在地人氣店家「痴愛玉」舉辦滿懷舊風情的婆媽趴，邀請婆媽們穿上旗袍展現女性獨特的溫柔魅力。

開門喜迎客，「痴愛玉」頭家娘樂不可支。她說，女性穿起旗袍就是有種說不出的優雅氣質，配搭老屋氛圍更具風情，她不時也喜歡穿旗袍扮演起女掌櫃的角色，讓到訪食客頓覺原本口感清淡的愛玉更加味。

關山鎮婦女會理事長李淑靜表示，關山小鎮本就充滿濃郁人文氣息，還留有不少歷史老屋；為響應華燈初上的懷舊趴，中福和豐泉社區的媽媽成長班員相約成團，穿上旗袍享受愛玉的甜美滋味。旗袍最能穿出及展現女性的風格味道，未來不排斥呼朋引伴選個「旗袍日」，以復古裝扮漫步在小鎮街頭。

輕輕揮扇，穿起旗袍的婆媽們展現女性獨有風情韻味。（記者陳賢義攝）

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