舊衣別亂丟 小心挨罰6000元

環保局呼籲民眾確實將回收舊衣投入回收箱，切勿任意丟置。（記者陳賢義攝）

2023/03/08 10:41

〔記者陳賢義／台東報導〕讓舊衣服重現回收再利用的新價值，台東市公所設置49處舊衣回收箱，供汰舊換新的民眾就近投入回收，但友善環境的美意時遭少數人任意丟棄破壞，台東縣環保局呼籲大眾發揮公德心，切勿便宜行事隨意丟置，違者經查獲將依廢棄物處理法裁處1200至6000元罰款；環保局表示，根據2022年稽查取締資料顯示，全年計裁罰19件，祭出2萬2800元罰鍰。

為讓民眾將家中整理出來的舊衣物盡其用，減少廢棄物量，市公所設置49處舊衣回收箱，且提醒民眾若發現回收箱滿溢，應暫放家中，待清箱後再投入，不要隨意把舊衣丟在回收箱外部及周圍，避免造成髒亂，但友善環境的立意時遭少數違規者破壞怠盡。

縣府表示，家中若有堪用舊衣，如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，應經過清洗整理，才可投入舊衣回收箱，並切勿隨意棄置，更不可丟棄非衣物及廢棄物，變成環境髒亂的來源。環保局表示，近來發現舊衣回收箱周圍常有民眾棄置舊衣物、廢棄物造成環境公害，也影響到回收工作，為謀求改善，已加強執行回收箱髒亂稽查及違規棄置行為攝影蒐證，呼籲民眾不要心存僥倖，違規遭裁罰得不償失。

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