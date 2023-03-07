為台東物產行銷國際助攻 饒慶鈴、劉櫂豪現身日本東京

2023東京國際食品展今天開幕，台東縣長饒慶鈴（左2）與立委劉櫂豪（右2）在東京同為台東物產進入國際助攻。（記者黃明堂翻攝）

2023/03/07 14:47

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府結合業界參加自今（7）日至10日舉辦的2023東京國際食品展，縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪均到東京共同協助行銷。台東在地業者東太陽製酒公司與日本通路商-ファソラ合同会社首日即簽訂合作備忘錄。

包括秋釀慢慢、東太陽製酒、德朱利斯、紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園，以及兩家通路公司購夠台東及ASMILE JAPAN 株式會社等8家特色商家前往東京參展，為台東慢食物產提升能見度及開創國際市場。

立委劉櫂豪與縣長饒慶鈴及其他多位縣市首長與民間團體特別前往東京參與開幕儀式，並為台東商家協助推廣，向日本介紹紅烏龍、鳳梨釋迦、洛神、紅藜以及果酒、果醋等。盼能為台東的農特產品，打進日本市場，增加國際行銷通路。

饒慶鈴表示，今年疫情紓緩、防疫政策鬆綁後，縣府率領在地特色商家食品，前往參加亞洲最大「2023年東京國際食品展」，縣府也積極媒合通路商、代理商等交流活動，期望能協助增加在地業者產品進入日本市場的機會。

劉櫂豪說明，日本東京食品展為國際上重要食品展之一，此次台灣館在中央、地方政府的積極重視下，輔導136家廠商展出，是第二大海外參展國，他非常重視此次台東商家進軍日本市場，特別親赴日本，盼能幫助台東的農特產品打通國際通路，把台東農特產賣到全世界各地，開拓更多元的國際通路，也能讓市場更穩定。

日本東京國際食品展4天展覽期間，台東館推出好味美食分享、限定品茗預約制、台東館專屬小物、日本KOL等多項規劃，藉由疫後參展經濟復甦，線上下整合行銷廣告宣傳。

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