台東市立幼兒園傳熄燈 家長錯愕發起連署陳情聲討平等受教權

台東市立幼兒園傳裁撤，有家長發起陳情連署聲討平等受教權。（記者陳賢義攝）

2023/03/06 12:41

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市立幼兒園驚傳將吹熄燈號？燙手山芋頓成新任市長陳銘風急需解決的難題，有家長發起連署陳情聲討平等教育權，市代表會本週將在第二次臨時會中專案討論決議，並由代理園長李亞玲到會做報告；公所表示，這是去年九合一選舉代表會所行決議，結果會如何，須市代進一步研商討論。

市立幼兒園去年九合一選舉前即傳將裁撤，不僅現職教保員剉咧等，家長同樣憂心，有長家串連陳情續招生，避免幼童教育機會受限，造成在地家庭照護問題與經濟壓力，期盼公所與市代會能傾聽及接納長家們的心聲，強調市幼存在的獨特性不可被取代。

林姓家長說，市幼有專業的師資與校護，師生比也符合兒少法，而且擔任大班的教師都具有教保師資資格，而私幼欠缺校護，無法全程監護，市幼校護提供及時的健康照護，協助建立健康監測系統，定期進行孩子的健康檢查，及時發現和解決健康問題，早療通報人數高於其他學校，功不可沒。

李亞玲表示，對於家長發起陳情連署的自發行為，園方予以尊重，目前園內幼童約有百人上下，後續由代表會討論決議。

市代會主席胡中南表示，案經市代會合議，初提逐年減班是因應幼教法第62條規定，2025年8月1日起大班須聘僱具幼教師證照的老師，非教保員，回歸專業並交由教育處處理是最佳良策，也是鄉鎮市幼兒園須面對的問題。

胡中南表示，針對另有市代提出改朝非營利「公辦民營」方向續營，由政府出場地、民間經營，2案將同時討論，9日決議。非營利偏公立收費及規範與公立較接近，加上自今年8月1日後，師生比將從目前的1:15變更成成1:12，希望老師不要帶太多的小朋友，這是政策導向；今年底市托就因停收小班僅剩大中班，公所基於監督之責，即早提出「逐年減班」緩衝方案，避免砥觸新修法，同步完成現階段任務。

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