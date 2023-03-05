卑南鄉醫療巡迴車曾卡山中泥路 獅子會慨捐四輪傳動車

國際獅子會300F區今天捐贈卑南鄉衛生所具四輪傳動功能醫療巡迴車。（記者黃明堂攝）

2023/03/05 17:21

〔記者黃明堂／台東報導〕國際獅子會300F區今天捐贈卑南鄉衛生所醫療巡迴車，具四輪傳動功能，將可深入山區巡迴醫療及居家訪視送藥等。

台東縣衛生局表示，卑南鄉幅員廣大、地形遼闊多變，截至去（111）年底全鄉人口有1萬6846人，山區交通不便。因此，卑南鄉衛生所團隊走入偏遠社區部落，目前東興村及初鹿村2村進行巡迴醫療，服務在地長者及獨居行動不便者。

現有巡迴車曾發生因馬力不足又無四輪傳動，卡在溫泉村樂山泥濘道路中，經警察救助脫困的經驗，且衛生所持續規畫擴大服務範圍，需要一輛更適合醫護人員上山下海服務鄉親的醫療巡迴車。

台東在地獅友們獲知卑南鄉衛生所需求後，發起募捐，具醫師專業身分、瞭解醫療現況與願景的國際獅子會300F區總監紀乃正，以及出身花蓮、熱心公益的董事長郭李桂香也相挺，在國際獅子會基金會、台灣獅子會基金會及台東地區分會愛心響應下，共同捐贈一輛四輪傳動醫療巡迴車，提供衛生所醫療服務使用。

衛生局長孫國平今天贈感謝狀予國際獅子會300F區及台東地區分會，也感謝衛生所團隊的付出，同時鼓勵團隊主動看見民眾需求，關懷居住山區交通不便鄉親。

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