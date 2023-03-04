台東男迷戀女子傳訊「回家幫我生小孩」 違跟騷法判拘50天

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2023/03/04 11:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東某男子迷戀與他有師生關係的女子，展開緊密追求，不但跟蹤，還密集傳訊息，將她想像成老婆，傳訊息「快回家幫我生小孩吧，老婆大人」。台東地方法院法官依違反跟蹤騷擾防制法，判處拘役50天，得易科罰金。

這位37歲男子與已成年的女子為師生關係，因為迷戀，展開瘋狂跟蹤騷擾行為，去年6月間密集對她撥打電話、傳送訊息，在被她拒絕，甚至封鎖他為黑名單後，他逕自前往女方工作場所，當面問她為何封鎖他。

他追求不成，幻想跟她是夫妻關係，以通訊軟體LINE傳送：「老婆大人午安」、「可以請老婆大人回家了嗎？」、「我想讓妳做我的女人、做我的太太」、「我想讓妳幫我生小孩」、「如果能和妳在一起，對我來說，又有點夢幻」、「我養你」、「回家了，老婆，不要讓我整天在外面找你」、「快回家吧，老婆大人」、「快回家幫我生小孩吧，老婆大人」、「真的真的很愛你」等訊息，並傳送多個親吻擁抱之貼圖等情。

他在偵查中坦承犯行，加上有證人，法官認為他違反女方意願，不思以理性方式追求她，竟為滿足自身私慾，反覆對女方為騷擾或接近等行為，使她在惶恐下度日，行為實屬不該。

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