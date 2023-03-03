維護海洋資源獲肯定 東縣獲海洋環境管理全國特優

台東縣環保局守護海洋生態與環境成果有目共睹，榮獲海洋環境管理全國特優。（記者陳賢義攝）

2023/03/03 15:25

〔記者陳賢義／台東報導〕海洋環境管理成果傳捷報，台東縣政府經海洋保育署考核，榮獲全國特優，環保局長郭建成今將這份得來不易的成績與縣長饒慶鈴分享，期盼透過各方的通力合作，讓海洋成為台東縣永續工作上的重要亮點。

台東擁有全台最長176公里的海岸線，多元的南島文化加上重要的海洋資產，縣府2020年響應綠色和平及聯合國2030永續發展目標，除簽署綠色和平宣言，更透過減廢、減污、教育宣導、強化油污染緊急應變體系等作法，展現守護海洋資源的決心。

環保局表示，海洋環境管理包含海污染應變及演練、海污染稽查管制、海洋垃圾清除處理及環教宣導、海洋水質監測及創新作為等方面，在業務落實及推動都備受考驗。2022年貝里斯籍聯利輪擱淺事件、淨海聯盟招募及推動、國家海洋日理等，均透過相關單位、如航港局、海巡署東部分署、東部海岸國家風景區管理處、中油公司油品行銷事業部東區營業處及各漁會等單位的攜手合作，守護台東海洋生態與資源。

環保局呼籲，海洋資源的維護不只有依靠政府機關的力量，更需要大眾從日常生活做起，不論是分享保護海洋知識、自備餐具、水瓶、環保吸管、不買瀕危海洋生物製品等，都是為愛護海洋資源應盡的心力。

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