優秀青年評選 關山消防分隊長賴垣志、義消分隊員黃耀賢分獲全國、縣級楷模

賴垣志搶災救難的為民服務熱忱，深得鄉里讚賞。（記者陳賢義攝）

2023/03/03 10:31

〔記者陳賢義／台東報導〕「社會優秀青年」評選出爐，關山消防、義消分隊放異彩，分隊長賴垣志獲選全國楷模，義消分隊員黃耀賢則獲選縣級楷模；關山義消分隊長周福安表示，打火兄弟搶災救難「火裡來、水裡去」，雖然疲累辛勞，但每每出勤順利完成任務，都能從中獲得肯定備感欣慰。

37歲的賴垣志於2006年投身台東縣消防團隊並分發到關山消防分隊，隨後轉任災害預防科承辦爆竹煙火管理及消防圖說會審業務，繼在鹿野、池上、關山擔任分隊長，曾參與2015年高雄氣爆、2016年台南維冠大樓及2018年花蓮地震倒塌等救援任務，除了第一線的服勤外，2015年起還支援消防署訓練中心擔任急流救援及火災搶救教官，學經歷豐富。

縣級評委、縣議員王文怡說，30位社會優秀青年中有2位來自縱谷關山的打火英雄，賴垣志當選全國社會優秀青年，黃耀賢及呂國維、許琳翊、蔡仁豪、林武慶、紀芳伶、陳文化、蔡鎮華、裴匡右、潘晨綱、蔡東澄、施晧軒、許震宇、林幼樺、黃延泰、張書弘、曾冠穎、賴士勛、林志麟、侯妤慈、翁立嚴、鄭楚玄、王薈婷、羅智明、彭冠儒、許良瑋、龍任洪祥、林俊宇、宋淑媛則獲選縣級楷模。

救國團台東縣團委會總幹事崔自傑表示，選拔活動在於發掘在地優秀青年，透過青年獨有的熱情與關懷，落實社會服務及深耕在地文化，鼓勵青年利用善力回饋社會。

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