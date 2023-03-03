為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    優秀青年評選 關山消防分隊長賴垣志、義消分隊員黃耀賢分獲全國、縣級楷模

    賴垣志搶災救難的為民服務熱忱，深得鄉里讚賞。（記者陳賢義攝）

    賴垣志搶災救難的為民服務熱忱，深得鄉里讚賞。（記者陳賢義攝）

    2023/03/03 10:31

    〔記者陳賢義／台東報導〕「社會優秀青年」評選出爐，關山消防、義消分隊放異彩，分隊長賴垣志獲選全國楷模，義消分隊員黃耀賢則獲選縣級楷模；關山義消分隊長周福安表示，打火兄弟搶災救難「火裡來、水裡去」，雖然疲累辛勞，但每每出勤順利完成任務，都能從中獲得肯定備感欣慰。

    37歲的賴垣志於2006年投身台東縣消防團隊並分發到關山消防分隊，隨後轉任災害預防科承辦爆竹煙火管理及消防圖說會審業務，繼在鹿野、池上、關山擔任分隊長，曾參與2015年高雄氣爆、2016年台南維冠大樓及2018年花蓮地震倒塌等救援任務，除了第一線的服勤外，2015年起還支援消防署訓練中心擔任急流救援及火災搶救教官，學經歷豐富。

    縣級評委、縣議員王文怡說，30位社會優秀青年中有2位來自縱谷關山的打火英雄，賴垣志當選全國社會優秀青年，黃耀賢及呂國維、許琳翊、蔡仁豪、林武慶、紀芳伶、陳文化、蔡鎮華、裴匡右、潘晨綱、蔡東澄、施晧軒、許震宇、林幼樺、黃延泰、張書弘、曾冠穎、賴士勛、林志麟、侯妤慈、翁立嚴、鄭楚玄、王薈婷、羅智明、彭冠儒、許良瑋、龍任洪祥、林俊宇、宋淑媛則獲選縣級楷模。

    救國團台東縣團委會總幹事崔自傑表示，選拔活動在於發掘在地優秀青年，透過青年獨有的熱情與關懷，落實社會服務及深耕在地文化，鼓勵青年利用善力回饋社會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國外返鄉投入宜縣街頭藝術教學與推廣 王捷民獲選全國優秀青年
    2022/03/28 15:46

    國外返鄉投入宜縣街頭藝術教學與推廣 王捷民獲選全國優秀青年
    苗栗遴選優秀青年 大千醫院4醫事人員獲肯定
    2021/03/29 18:51

    苗栗遴選優秀青年 大千醫院4醫事人員獲肯定

    就業機會＋生活機能穩定小港房市剛需
    軍官偕女友送暖街友 獲選嘉義「優秀青年」
    2021/03/27 18:56

    軍官偕女友送暖街友 獲選嘉義「優秀青年」
    陳光亮、陳冠臻父女 相隔9年先後獲選屏縣優秀青年
    2021/03/25 19:37

    陳光亮、陳冠臻父女 相隔9年先後獲選屏縣優秀青年

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播