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    台東掩埋場燒70小時里民怒求償 劉櫂豪：協取爭取最大權益

    台東市垃圾掩埋場延燒惡臭及濃煙引爆居民怒火，組自救會要求賠償。（記者陳賢義攝）

    台東市垃圾掩埋場延燒惡臭及濃煙引爆居民怒火，組自救會要求賠償。（記者陳賢義攝）

    2023/03/02 17:19

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東市垃圾掩埋場上月26日凌晨傳野火燎原，猛烈火舌、濃煙伴隨著作嘔惡臭沖天，台東縣消防局據報馳援，現場也出動怪手開鑿防火牆，但火勢一發不可收拾，延燒70小時後才覆土撲滅，周遭居民則怒氣滿滿，組自救會要求賠償，立委劉櫂豪聲援，將協助居民爭取最大權益。

    掩埋場疑因沼氣引發自燃，作嘔濃煙飄散，當地建農里民緊閉門窗閃嘸路，日常作息備受影響，就連商家也被迫歇業，居民怒火隱忍近3日大爆發，組自救會要求賠償，昨晚發起後續處置座談會，劉櫂豪前往關心，親自感受濃煙及惡臭；台東市長陳銘風將依里民座談共識，研議賠償方案，暫訂以家戶為單位發放慰問金。

    「真的很臭，快不能呼吸了！」當地居民表示，掩埋場失火非首次，每每都得忍受濃煙及惡臭帶來折磨，消防人員的辛勞大家都銘謝在心，但火燒事件一再發生，居民的怒氣已難控制，非以同理心看待就能了事，要求賠償只是暫息民怨，根絕肇因才是最終解決之道。

    里民群聚抗議，建農里長林金寶有感而發，今透過臉書表示，事發後他徹夜未眠沉思，幫助他者皆恩人，批評同為貴人，他選擇放下，愓勵自己不能忘了對里民的承諾；災後還有許多事要做，需幫助里民爭取應有權益，所以只能勇敢的面對，對於火勢失控，他真的很抱歉。

    劉櫂豪表示，這段期間對於周遭作物有輕重不一的影響受損，鄰近住戶需忍受濃煙及惡臭，身心健康均受影響；座談會中針對補償、在地環境監測與掩埋場遷移共同討論，將協助居民爭取最大權益，確保居民生活安全。

    垃圾掩埋場延燒濃煙及惡臭引爆居民怒火，劉櫂豪允諾協助爭取最大權益。（劉櫂豪服務處提供）

    垃圾掩埋場延燒濃煙及惡臭引爆居民怒火，劉櫂豪允諾協助爭取最大權益。（劉櫂豪服務處提供）

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