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    台東市四維路改善竣工 車道不連接、人行道舖面損壞一次解決

    饒慶鈴視察四維路改善工程。（記者陳賢義攝）

    饒慶鈴視察四維路改善工程。（記者陳賢義攝）

    2023/03/02 12:51

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東市四維路近年因菩提樹根竄生，破壞道路及人行道鋪面，加上與博愛路、中華路兩端車道不順接，易生交通事故，經民眾多次陳情，縣議員及市公所聲援，縣府自2022年辦理改善工程，縣長饒慶鈴今由建設處長蔡勝雄陪同視察施工狀況，盼能一次解決車道不連接及道路、人行道舖面遭破壞龜裂問題。

    昔日的四維路因菩提樹長成自然成蔭，但根系的成長與茁壯，破壞道路及人行道鋪面，地面嚴重龜裂，加上颱風來襲，過半菩提樹不敵而倒塌或死亡，倖存下來的也需不斷修剪樹幹枝葉，避免影響交通安全，但斷頭式的移植，不但讓許多民眾兒時回憶化烏有，也葬送了「菩提綠色隧道」美麗面貌，也因此引發怒怨，民眾、民代及市公所多次向縣府陳情要求改善，縣議員林參天還在議會拉起白布條，要求饒慶鈴「刀下留樹」，挪揄饒是「砍樹女妖精」。

    提升四維路用路品質與安全，縣府在2022年向中央爭請補助8150萬元進行改善工程，重新配置分隔島，解決四維路與博愛路及中華路兩端車道不順接的問題，並將原有菩提樹移植到臨海路水資廠旁，存活率高達90％以上。

    建設處表示，改善工程包括進行人行道、無障礙環境及排水改善、分隔島位置調整改善不順接情形，也增設左轉専用車道、停車格等設施，另增設路燈及號誌系統、進行喬木植栽更新等，施工路長560公尺，目前工區已全部完竣，除了讓行車動線更順暢、行人更安全，也解決台東女中校前交通壅塞問題。

    四維路改善工程完竣，一次解決車道不連接、人行道舖面破壞等問題。（記者陳賢義攝）

    四維路改善工程完竣，一次解決車道不連接、人行道舖面破壞等問題。（記者陳賢義攝）

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