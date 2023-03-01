台東掩埋場火燒70小時撲滅剩殘煙 建農里約500戶受害求償

台東市建農里街道濃煙雖然散去，仍殘留煙味，市公所派灑水車沿路沖洗。（記者黃明堂攝）

2023/03/01 12:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市垃圾掩埋場火燒70小時後，昨天深夜完成覆土撲滅，僅剩殘煙冒出。建農里民飽受煙害將近4天，組自救會要求賠償，里長林金寶則提出家戶現金補償，市長陳銘風表示，目前傾向以發放慰問金方式，補償受災戶，金額仍需進一步協調。

台東掩埋場於26日凌晨一點疑因沼氣引發自燃，濃煙貼低往南飄散，建農里約500戶民宅陷入煙霧瀰漫之中，多數緊閉門窗繼續生活，部分暫居外地親友家，昨天有20戶由市公所安排住進旅館。

火災發生後，除了消防局派多輛消防車滅火，市公所也雇怪手及砂石車從利嘉溪載運砂石，採覆土滅火法，並灌水降溫。陳銘風說，市公所團隊和工程團隊連續3天挑燈夜戰，持續覆蓋砂石、灑水滅火，昨晚已將火勢完全撲滅。

陳銘風說，由於還有少數邊坡部分尚未覆蓋砂石，今天繼續進行砂石覆蓋及持續灑水降溫，以避免復燃的狀況發生，灑水降溫過程中仍然可能會產生水蒸氣為主的白色煙霧。

雖然濃煙飄散，但受害街道仍留有煙味，市公所已再派灑水車沿路沖洗，試圖降低煙害。

建農里長林金寶說，濃煙造成里民生活極度不便，煙味至今都還殘留在屋內及物品，因此，部分里民已組自救會要爭取賠償。他以里長身分，從火燒第一天開始就要求市公所補償，目前已劃定受災最嚴重的A區，及較輕微的B區，總計約500戶左右，要求市公所補償。

陳銘風表示，將待里民自行開會產生共識，再決定具體如何賠償。暫定的方案是會對受到影響的民眾，以家戶為單位發放慰問金。

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