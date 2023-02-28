為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東掩埋場燒3天煙霧瀰漫 環保局：懸浮微粒降到接近普通等級

    台東縣府向雲林縣調借行動監測車在建農里監測空污。（記者黃明堂攝）

    台東縣府向雲林縣調借行動監測車在建農里監測空污。（記者黃明堂攝）

    2023/02/28 17:10

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東建農垃圾掩埋場26日失火，民眾關注空氣品質恢復情況，環保局今天（28日）說，最新資料顯示，目前為接近「普通等級」，將持續出動灑水車降低空氣中的懸浮微粒，盡速協助居民恢復空氣品質及正常生活。

    環保局說，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」，監測到主要污染物PM10數值從昨天的平均456ug/m³，今早88~119ug/m³，改善到接近普通等級範圍。濃煙的主要污染物PM10，人體雖會自行代謝，但仍建議民眾進出戶外盡量佩戴口罩，並建議前往市公所提供的安置場所。

    另外，環保局在火災發生後緊急支援1200個N95、1萬個成人及850個兒童用口罩，供建農里里民防護使用。為了盡快降低PM10 ，今天起也出動灑水車，到當地全面灑水，降低懸浮微粒，呼籲鄉親尤其呼吸道敏感族群，關好門窗，外出做好個人防護。

    環保局說明，移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」透過連續24小時在固定的地點採集空氣中物質，本次所採集到的有二氣化碳、氮氧化物、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒PM10、氨氣、總還原硫等污染物，其中最高的是PM10懸浮微粒，其直徑等於1根頭髮的直徑，因不斷實施有效地降低懸浮微粒措施，空氣中所採集到的懸浮微粒雖已逐減輕為普通程度，提醒民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東掩埋場燒3日夜不止 前市長賴坤成憂世紀之毒飄散
    2023/02/28 09:41

    台東掩埋場燒3日夜不止 前市長賴坤成憂世紀之毒飄散
    台東掩埋場燒2天濃煙貼地蔓延5公里 近千人受害怨炸鍋
    2023/02/27 11:43

    台東掩埋場燒2天濃煙貼地蔓延5公里 近千人受害怨炸鍋

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    台東市垃圾掩埋場凌晨再生火舌 燎原火勢一發不可收拾
    2023/02/26 09:45

    台東市垃圾掩埋場凌晨再生火舌 燎原火勢一發不可收拾
    學甲掩埋場整地復育工程被質疑 市府：絕無填埋廢棄物或爐碴
    2023/02/22 18:00

    學甲掩埋場整地復育工程被質疑 市府：絕無填埋廢棄物或爐碴
    學甲壘球場碎玻璃碎瓦亂入 垃圾掩埋場活化變調
    2023/02/22 12:47

    學甲壘球場碎玻璃碎瓦亂入 垃圾掩埋場活化變調
    憂龍崎掩埋場「捲土重來」 陳椒華促環保署主動出擊廢止環評
    2022/12/29 20:28

    憂龍崎掩埋場「捲土重來」 陳椒華促環保署主動出擊廢止環評
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播