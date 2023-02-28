台東掩埋場燒3天煙霧瀰漫 環保局：懸浮微粒降到接近普通等級

台東縣府向雲林縣調借行動監測車在建農里監測空污。（記者黃明堂攝）

2023/02/28 17:10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東建農垃圾掩埋場26日失火，民眾關注空氣品質恢復情況，環保局今天（28日）說，最新資料顯示，目前為接近「普通等級」，將持續出動灑水車降低空氣中的懸浮微粒，盡速協助居民恢復空氣品質及正常生活。

環保局說，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」，監測到主要污染物PM10數值從昨天的平均456ug/m³，今早88~119ug/m³，改善到接近普通等級範圍。濃煙的主要污染物PM10，人體雖會自行代謝，但仍建議民眾進出戶外盡量佩戴口罩，並建議前往市公所提供的安置場所。

另外，環保局在火災發生後緊急支援1200個N95、1萬個成人及850個兒童用口罩，供建農里里民防護使用。為了盡快降低PM10 ，今天起也出動灑水車，到當地全面灑水，降低懸浮微粒，呼籲鄉親尤其呼吸道敏感族群，關好門窗，外出做好個人防護。

環保局說明，移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」透過連續24小時在固定的地點採集空氣中物質，本次所採集到的有二氣化碳、氮氧化物、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒PM10、氨氣、總還原硫等污染物，其中最高的是PM10懸浮微粒，其直徑等於1根頭髮的直徑，因不斷實施有效地降低懸浮微粒措施，空氣中所採集到的懸浮微粒雖已逐減輕為普通程度，提醒民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主。

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