台東掩埋場燒3日夜不止 前市長賴坤成憂世紀之毒飄散

台東市掩埋場持續燒，怪手在濃煙中覆土滅火。（記者黃明堂攝）

2023/02/28 09:41

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市垃圾掩埋場已經延燒3日夜了，濃煙伴著強勁東北季風飄散建農社區，雖然環保局長郭建成稱目前僅監測到懸浮微粒超標，但前市長賴坤成質疑垃圾燃燒產生戴奧辛恐擴散，恐害人體，主政者太輕乎嚴重性。

今天上午掩埋場濃煙持續向南飄散，建農里3分之1籠罩在煙霧裡，居民直接受害。環保局向雲林縣借一部行動監測車，郭建成說，監測100多種污染物，目前僅懸浮微粒超標，最高達4倍。

台東市前市長賴坤成說，他到掩埋場見熊熊火光，只不過待了20分鐘，而且是在上風面與消防局及清潔隊員工暸解狀況，已經有心悸、噁心、呼吸急促、渾身不舒服現象，塑膠石化製品不完全燃燒所衍生出的戴奧辛等劇毒空氣已經籠罩了三天三夜，對於人體、環境是造成何等嚴重傷害⋯⋯而東北季風的下風坡是建農里的聚落，而且住民多是老弱婦孺，根本不知道這個毒害強烈，只能窩在家裡，任其傷害摧殘而渾不自知！

賴坤成說，傳統衛生掩埋垃圾場堆置大量塑膠製品，不只是懸浮微粒濃度超標，是號稱「世紀之毒」戴奧辛等有毒性物質已長時間瀰漫，造成有形、無形的傷害至深且鉅，主政者太輕乎其嚴重性了，應即採取更積極、有效處置。

他認為應請求空消、國軍化學兵支援，用盡一切方法儘早撲滅，強制疏散當地居民、提供食宿安置，保護人民健康，針對懸浮微粒及有害毒性化學物質做即時及短中長期環境監控，是否影響農漁產養殖，並應追究行政或民事責任，對受損害居民提供補償或賠償。

台東縣府向雲林縣調借行動監測車在建農里監測空污。（記者黃明堂攝）

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