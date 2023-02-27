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    首頁　>　臺東縣

    影片曝光！台東轎車撞貨車2死2重傷 撞擊瞬間如轟炸

    台東縣台九線卑南鄉美農路段下午發生轎車與貨車相撞事故，轎車上兩人傷重送醫不治。（記者黃明堂攝）

    台東縣台九線卑南鄉美農路段下午發生轎車與貨車相撞事故，轎車上兩人傷重送醫不治。（記者黃明堂攝）

    2023/02/27 22:12

    ［記者黃明堂／台東報導］台9線台東縣卑南鄉初鹿與美農間路段今天（27日）下午將近3點發生嚴重車禍，北上轎車疑因超車不慎撞及南下滿載高麗菜的中型貨車，轎車上2名男子送醫搶救後死亡，車禍當下，菜車後方一輛車的行車紀錄器拍到瞬間畫面，2車180度大轉彎，高麗菜滿天飛，簡直像被轟炸；確實事故原因仍待調查。

    台東縣警局交通隊表示，下午車禍時，兩車均無行車紀錄器，也未找到目擊者，但晚間有民眾提供高麗菜車後方車輛的行車紀錄器，顯示，高麗菜車一直在自己的車道上行駛，突然180度大轉彎，菜滿天飛，此畫面可印證轎車跨越雙黃線超車。

    車禍發生在卑南鄉美農村煙草間台9線348公里處，也就是美農集貨場前，貨車滿載高麗菜，全數翻落鋪滿路面，2車車體均扭曲變形，互相卡在邊溝上。

    台東消防局據報後派出多支分隊的消防車及救護車趕往，就近抵達的卑南分隊消防人員見到2車各有2人受困車內，其中轎車擠壓變形最嚴重，車上駕駛座37歲張姓男子及副駕駛座上30歲詹姓男子均無呼吸心跳，張男臉部嚴重受創，詹男則有3處骨折，腿部斷在車內，人救出後連腿送上救護車，但抵醫院後2人均急救無效。

    菜車車頭變形，副駕上的16歲楊姓女子肢體多處擦挫傷，駕駛楊姓婦人卡在座位上動彈不得，消防人員以吊車吊起並破壞車體，順利救出，2人均意識清楚，送醫進行傷勢處理。

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