台東掩埋場燒2天濃煙貼地蔓延5公里 近千人受害怨炸鍋

台東掩埋場火燒濃煙貼地飄散5公里。（記者黃明堂攝）

2023/02/27 11:43

［記者黃明堂／台東報導］台東市垃圾掩埋場從昨天凌晨燃燒兩天兩夜，濃煙貼地蔓延5公里，建農里300多戶近千人生活在煙霧中，今天向前來勘查的縣長饒慶鈴質問要燒到何時？相關官員答復5到7天才能完全撲滅。

垃圾場從昨天凌晨被發現起火時，已大面積燃燒，隨著風勢蔓延，消防局估計垃圾場面積4.5公頃，約有3公頃燃燒，目前除了有近10輛消防車灌救，並由市公所雇用大砂石車到利嘉溪載運砂石掩埋，局長管建興表示，目前火勢已控制，比昨天小很多。

不過，燃燒垃圾的濃煙及臭味仍清楚可見，從垃圾場向南飄散進入社區，蔓延5公里遠，在豐源大橋上可見白色巨龍從垃圾場貼地往海邊方向，社區道路及台11線省道都被濃煙籠罩。

縣長饒慶鈴今天早上到場視察，部分居民說這兩天根本睡不著，煙及臭味飄進屋內，關門窗已無法完全阻擋，因吸煙過久，已有頭痛頭暈等不適，饒慶鈴則說，市公所有提供濟化殿及知本活動中心安置受害民眾，居民如有不適，可以先去看醫生。但民眾則說，他們不願離開家裡，只要求趕快撲滅。

環保局長郭建成說，已向雲林縣調借行動監測車，在建農里監測污染指標，目前較明顯的污染值是懸浮微粒，濃度最高時監測到4倍超標。

由於垃圾場已多次大火，建農里民要求垃圾要全部挖出來送到焚化廠，台東市長陳銘風說，這是既定目標，但一天最多只能挖出50噸送燒，當前則以滅火為要務。

台東縣長饒慶鈴今天到台東市掩埋場勘查滅火進度。（記者黃明堂攝）

台11線省道也煙霧瀰漫。（記者黃明堂攝）

台東市公所以砂石掩埋法滅火。（記者黃明堂攝）

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