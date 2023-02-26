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    東縣家庭教育中心徵人 志工招募開跑

    分享正能量助人成長，東縣家庭教育中心志工招募開跑。（台東縣政府提供）

    分享正能量助人成長，東縣家庭教育中心志工招募開跑。（台東縣政府提供）

    2023/02/26 10:08

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣家庭教育中心徵人，2年一度的諮詢輔導志工招募自即日起至4月25日止招手，熱心志士可透過家庭教育中心FB粉專下載培訓簡章，分享正能量助人成長；教育處表示，64小時的培訓課程區分5階段，包含核心、專業及實務課等，完全免費。

    教育處表示，家庭家庭教育中心為回應家庭面臨的各項挑戰，顧及更多的需求，展開2年一次的招募培訓，一系列全部64小時培訓課程分5階段辦理，使受訓者從家庭教育服務範疇等基礎概念、助人工作專業知能、家庭諮詢相關技巧至實務操作的技能訓練都能獲得完整的培訓。

    教育處表示，志工服務內容包括諮詢專線輔導、個別化家庭輔導及家庭教育推廣；另外，服務滿3年，服務時數達300小時還能取得志願服務榮譽卡，憑卡可免費或優惠進入全國部分文教休閒場所、風景區，部份旅宿及餐廳也有折扣好康。

    教育處表示，台東是全國志工比例密度最高的縣市，家庭教育志工團有完整的考核與獎勵辧法，展現專業及口碑不僅受到各界重視，2021年還榮獲教育部績優志工團隊獎，是6都以外唯一獲奬縣市。

    服務逾9年的志工小陳說，擔任志工的生活充實又成長，不僅學到提升家庭問題解決的技巧，也交到不少志同道合的朋友。「徵的就是你」教育處表示，樂邀有志人土一同加入，盼能網羅更多不同生活經驗的助人熱忱者，成為家庭教育志工團隊的新力軍。

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