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    台東市垃圾掩埋場凌晨再生火舌 燎原火勢一發不可收拾

    燎原火勢直到清晨仍持續蔓延。（記者陳賢義攝）

    燎原火勢直到清晨仍持續蔓延。（記者陳賢義攝）

    2023/02/26 09:45

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東市垃圾掩埋場今日凌晨再傳野火燎原，猛烈火舌、濃煙伴隨著作嘔惡臭沖天，附近居民徹夜難眠難以呼吸，台東縣消防局據報動員8部消防水車馳援，廠商也出動怪手開鑿防火牆，但仍敵不過火神威力，一發不可收拾；在地建農里長林金寶整夜心繫，直到清晨未闔眼，並表示掩埋場火勢全面失控，還夾著爆炸聲，燃燒面積逾5公頃，消防人員無力搶滅先行撤退部分，再研良策。

    火舌、濃煙夾雜爆炸聲，漫天惡臭嚇醒周遭居民，唯恐數年前的惡夢再現，紛紛趕往查看，第一時間趕抵現場，林金寶臉色凝重，刺耳消防鳴笛聲一輛接著一輛，竄天火光把火場照得通亮。消防人員分組拉起水線，怪手忙著開鑿防火牆，但搶災速度遠不及烈火蔓延，只能先行控制特定區域。

    台東市長陳銘風表示，火勢約在凌晨1點多發現有自燃現象，立刻通報消防局馳援滅火，公所也同步動員以砂石覆蓋火苗，防範火勢擴大漫延，但因風勢過於強勁，目前除了滅火還須警戒。鄰近居民說，蔓溢惡臭真的令人作嘔，很難呼吸，早上起床上班就看見如此慘狀。

    設置在建農里的垃圾掩埋場已啟用29年，早就超過使用年限，陳銘風於事發立即動員清潔隊發放口罩，供受煙塵所苦的居民緊急防護。林金寶則提醒提醒里民戴好口罩，保障自己的生命安全。

    怪手開鑿防火牆、消防員搶滅，仍無法控制一發不可收拾的猛烈火舌。（記者陳賢義攝）

    怪手開鑿防火牆、消防員搶滅，仍無法控制一發不可收拾的猛烈火舌。（記者陳賢義攝）

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