「閃閃PARK-台東快閃實驗場」開幕 邀體驗台東慢生活與閃亮瞬間

攤位前排隊等待，就是要吃到獨特的好美味。（記者陳賢義攝）

2023/02/25 16:50

〔記者陳賢義／台東報導〕台東再添一處「閃閃PARK」必逛點，縣府攜手無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，將台東市鐵花新聚落旁閒置空間，打造全台獨有的快閃實驗場，熱鬧開幕，來各全台各地13個風格攤商、餐車齊聚，還有台東限定商品和樂團表演，帶來一場互動式的環境劇場體驗，全新且多樣化的休憩場域，即日起到3月21日邀民眾打卡踩點。

繼波浪屋、鐵花新聚落、微光集、鐵花村後，「閃閃PARK-台東快閃實驗場」接續呼應慢經濟，小屋本身完全使用台灣柳杉材，可變性與泛用性高，福灣巧克力、魚刺人雞蛋糕、白鬍子- Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店、璞草園、山嶼山戶外選物等原創品牌打先鋒進駐，推出限定產品及活動，一開幕就吸引許多民眾和遊客前往，攤前排成人龍就是要品嘗獨定美食，縣長饒慶也偷閒前來，樂得像個小女孩般到處遊逛。

饒慶鈴說，縣府去年著手推動鐵花新聚落的空間活化再造，除了重新調整人行環境與動線，也注重場域中原有樹木的保留，「閃閃PARK」不但呼應縣府積極發展的慢經濟，並重視環境保育、自然共生及設計美學，肯定再創一波熱潮，成就台東永續美好的城市特色。

交觀處表示，首波進駐自即日起到3月21日，除有台東風格的限量商品，也將舉辦專屬企劃活動，歡迎追蹤「閃閃PARK」臉書粉絲專頁，共同體驗台東慢生活與閃亮的每一個瞬間。

饒慶鈴樂得像小女孩般到處閒逛。（記者陳賢義攝）

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