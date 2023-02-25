斥資700萬再造大鳥休憩區 無敵海景盡收眼簾

大烏休憩區施工年餘現新貌，結合在地排灣族文化增添觀光新亮點。（記者陳賢義攝）

2023/02/25 12:28

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台9線大鳥段被諭為「全台最美的公路」海岸成一色的明媚風光吸引無數觀光客停駐打卡，但經不起時光飛逝的摧殘，施設變得老舊破損，大武鄉公所多次提案修繕，終獲水保局台東分局補助，歷經年餘工期，日前竣工啟用，無敵海景搭配嶄新設施，為在地增添觀光新亮點。

大鳥休憩區改建一波三折，2012年公所為活絡地方觀光與經濟，將原觀海台改建成傳統市集，並將市集攤販管理權招標，販售在地農特產和美食，卻傳出承租業者未依規定履約，放任髒亂不管，公所欲終止契約，兩造協商破局，業者怨斥公所為奪回經營權，吹毛求疵，公所怪責調業者經營不善，未能保持環境整潔，要求改善未果提告。

長年閒置加上風吹日曬雨淋，公所歷經多次向相關單位提案重新整建，終獲水保局台東分局力挺補助，斥責700萬元打造結合在地文化的景觀休憩區，去年1月施工，日前完竣重新營運。

大武鄉長黃建賓表示，嶄新的休憩區擁有寬敞的停駐空間、雙層觀景平台及南迴藝裝置藝術，從觀景台低頭俯瞰，無敵海景盡收眼廉，觀光新亮點值得一遊。

黃建賓說，嶄新休憩區不僅融入在地排灣族文化，無敵海景視野及模組化建築設計更是特色亮點，後續將持續爭取包含農民市集、藝文及展現排灣文化展演空間，將大鳥休憩區打造成區域觀光，讓到訪遊客用全新的角度，體驗及感受大武的美。

從觀景台低頭俯瞰，無敵海景盡收眼簾。（記者陳賢義攝）

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