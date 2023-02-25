東縣環局聘木雕師讓漂流木重生 14年拍賣逾千件

不具標售價值的回收漂流木，經由木工師傅的創意發想，賦予重生新面貌。（記者陳賢義攝）

2023/02/25 09:20

〔記者陳賢義／台東報導〕賦予漂流木再生新面貌，台東縣環保局聘僱多名木雕師發揮巧思，創作藝術家俱及工藝品，讓隨波逐流且毫無價值的漂流木重展生命力，經由縣府E拍網競標，吸引不少識貨行家標購，自2008年到2022年共拍賣1351件作品，漂流木重獲新生，民眾也樂得標購，將家中陳設汰舊換新，滿溢藝術風。

將一棵不具標售價值但可回收的漂流木，透過木工師傅從中找尋靈感，以及巧思及精巧手藝，創作出各種獨特一格的藝術家俱及工藝品，如茶盤、桌子、椅子等，結合在地文化特色的作品，蘊含著台東的美麗與溫暖，也將資源回收再利用的發想做到最大化，讓台東的美持續傳遞。

環保局表示，廢棄漂流木經專業木工師傅的巧手修整後，變成美侖美奐的再生家俱及工藝品，每一件都是獨一無二的，並以低廉價格於「台東縣政府E拍網」供民眾競標，長久以來深獲民睞，也讓資源循環再利用，成為環境永續的推手，歡迎有興趣民眾至E拍網競標，選購師傅們精心製作的作品，共同創造資源永續利用的縣市。

縣府表示，台東擁有良好的環境品質與自然風情，是真善美的本質及發展基礎，妥善處理巨大廢棄物是環境保護重要的一環，透過雕刻創作結合在地文化特色，灌注在每一件作品中，達到循環經濟的目標與精神。

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