台東縣府規劃通勤月票約1千多元 火車客運無限搭

台東縣府規劃公共運輸月票，可搭鐵路及客運。（記者黃明堂攝）

2023/02/24 16:17

〔記者黃明堂／台東報導〕針對行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，台東縣府規劃通勤月票價格將在1千多元，可無限次不限里程，搭乘縣境鐵路及公路客運。對於遠程通勤者每月車資逾萬元，將大幅減輕負擔。確實價格還在評估中，實施時程大約在10月。

目前台東境內通勤以學生居多，雖然有月票，但價格多為全票的7折到8折，負擔仍相當大。縣府規劃的月票方案，是根據全縣各區段的平均價格，制訂統一的月票價格，大約是3折到5折左右。

縣府交通及觀光發展處表示，台東地處偏遠南北狹長，如有居住於相對偏遠地區或部落、每日需往返市中心就學或通勤長距離旅運的民眾，交通費往往是一大負擔。以台東市到最北端的長濱鄉樟原村，及台東市到最南端安朔國小來說，每月通勤22天，交通費超過1萬元，未來購買月票，只需1千多元就可以。

交觀處長江慧卿指出，縣府已準備將通勤月票所需經費及資料提送中央申請審核，初估通勤月票售價，將以交通部建議以每月平均每人搭乘大眾運輸支出費用的3至5成作為訂價參考，以每月大眾運輸無限次搭乘為規劃，對於通勤使用者而言將有極大優惠。

月票使用範圍包括火車、公路客運及普悠瑪客運，縣府也規劃建置TTGO多元運具媒合平台，未來也將評估納入通勤月票補助使用範圍，提供民眾以通勤月票媒合搭乘多元車輛，離島交通通勤需求也會納入計畫評估可行性。

交觀處說明，交通部此次推動「中央促進公共運輸使用方案」後，預計擴大相關經費編列約26億元，後續將視各縣市提報補助情形來調整補貼額度。

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