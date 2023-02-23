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    台東農產好物 將前進東京國際食品展

    台東農產好物集結，將於3月前進東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

    台東農產好物集結，將於3月前進東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

    2023/02/23 16:48

    〔記者黃明堂／台東報導〕為推廣台東物產，縣政府結合業界將參加3月的東京國際食品展，由急冷技術配送的鳳梨釋迦領軍，還有紅烏龍、紅藜等多項農產加工品，提升能見度及開創國際市場，並與國際食品業者交流。

    縣長饒慶鈴表示，縣府將於3月7日至10日攜手8家在地特色商家，以「台灣台東館」參展2023年東京國際食品展（2023 FOODEX JAPAN），同心打造「慢食光」風格台東主題館，聯合慢食品茗一系列活動，並積極媒合通路商、代理商，讓慢食精神延伸傳遞至日本，將台東天然特色物產推向國際。

    此次日本東京國際食品展，有台東東獨有風味的紅烏龍茶、純淨自然釀造醋、風土特色地酒、台東紅藜系列食品、台東瑰寶洛神花研發製作健康養生食品，以及-18度C急冷技術配送的鳳梨釋迦新鮮果肉，並輔助參展業者通過出口日本產品檢驗，以提升並吸引日本及各國買家前來洽談合作。

    財政及經濟發展處指出，此次台東館參展的8家商家有秋釀慢慢、東太陽製酒、德朱利斯、紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園，以及兩家通路公司購夠臺東及ASMILE JAPAN 株式會社。

    展覽期間，還有台東好味美食分享、限定品茗預約制、台東館專屬小物、日本KOL等多項規劃，藉由疫後參展經濟復甦，線上下整合行銷廣告宣傳，將極具台東特色物產推廣至國際。

    台東農產好物集結，將於3月前進東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

    台東農產好物集結，將於3月前進東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

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