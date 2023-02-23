台東高中學測6人4科50級分以上 楊采峰國英數B自4科滿級分最高

台東高中學測高分群學生與師長合影。（記者黃明堂攝）

2023/02/23 14:22

〔記者黃明堂／台東報導〕112年大學學測成績今天放榜，國立台東高中共計304名學生報名學測，共有6人在5選4科中拿到50級分以上，各科頂標人數分別為：國文32人、英文20人、數學A20人、數學B 35人、社會科39人、自然科15人。

校長蔡美瑤說，本屆高三學生於國高中就學期間，適逢疫情重大影響，有極長時間須連續或間歇採線上或混成式教學，除了需要學校規劃提供各種線上教學資源，各科教師積極協助補救教學與個別指導，個人在過程中也非常需要發揮學習定力和彈性適應力。

蔡美瑤說，學測選考制度正式實施後，越來越多學生選擇「5選4」的應考模式，於自己專擅的科目努力備考，東中在國英數A自、國英數A社和國英數B社等四科組合成績達頂標和以上的學生共有17人。4科中更有楊采峰59級分、陳典佑57級分、曾治鈞56級分、陳典亨、陳炳廷與黃哲溪三人皆為54級分，其中楊采峰選考國英數B自4科表現優異已達滿級分，足見各科教師群於教學上之努力。

蔡美瑤表示，上學期末學測後，教務處和輔導室即已辦理「繁星推薦志願選填」和「備審資料製作」等活動，本週也將辦理繁星推薦登榜協調等說明會，正式啟動甄選入學報名作業，由導師與輔導教師協助學生完備個人申請入學志願評估，並結合ColleGo系統輔導學生依能力與興趣擇其所愛，進入適合的校系就讀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法