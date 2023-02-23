達悟族男網購魚槍射狗 超脫原住民傳統文化保障緩刑2年

漁民使用的魚槍，非本案魚槍。（記者黃明堂攝）

2023/02/23 09:55

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼鄉鍾姓男子從網路上購買魚槍，朝一店家前的狗射擲，失準砸中門窗，被店家報警。原住民依法可擁有自製之魚槍，供作生活工具之用，但他既非自製又錯用，台東地方法院法官依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判拘役40天，緩刑2年。

判決書指出，達悟族原住民鍾男，明知具殺傷力之魚槍為槍砲彈藥刀械管制條例列管之槍械，未經主管機關許可不得持有，竟於前年以4000元購得具殺傷力之制式魚槍1把，非法持有。前年10月8日到蕭姓女子經營的茶鋪前，持魚槍朝狗丟擲，砸毀茶鋪之大門及窗戶玻璃。

判決書指出，考量原住民使用獵槍有文化、生活上之需要，基於保障原住民基本權利及多元文化，對其未經許可製造、運輸或持有獵槍等牴觸禁止規範之行為，不構成犯罪。

判決書指出，若經許可或未經許可，但符合上述規定之自製獵槍，如有超出文化上或生活上工具之範圍而使用，甚且持供不法用途者，因已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活之價值內涵，就具違法性。否則，無異容許原住民合法製造、運輸或持有槍枝後，即可享有永久不受原住民狩獵文化或生活需求節制而恣意使用槍枝之權限。

法官認為，所謂「原住民持有供作生活工具之用之自製魚槍」，自應以原住民本諸其文化傳統所形成之特殊習慣，專為其於生活中從事狩獵、祭典等活動使用，因而持有自行獨力製造，或與非以營利為目的之原住民協力製造之魚槍為限，才符立法本旨。

法官認為，達悟族、阿美族，均有使用魚叉、魚槍進行漁獵之文化慣習，但鍾男持魚槍朝狗丟擲，而砸毀茶鋪大門及窗戶玻璃等情事，且魚槍是在網路上購買，雖具達悟族之原住民身分，但持有及使用方式都構成犯罪。

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