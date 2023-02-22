日本搜救犬訓練士協會台東取經 簽署官方互助協定

在台東縣長饒慶鈴（圖中）的見證下，台東縣消防局與日本搜救犬訓練士協會簽署互助協定。（記者陳賢義攝）

2023/02/22 17:17

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局搜救犬在各搶救災難中屢屢建功，RDTA日本搜救犬訓練士協會慕名而來，今由理事長兼IRO（國際搜救犬組織）國際裁判官村瀨英博領軍，在豐田分隊搜救犬訓練中心進行交流，並在縣長饒慶鈴見證下簽訂官方互助協定。

台東擁有全台首支國家認證中型搜救隊，並參與輪值國際人道救援工作，搜救犬不僅是救難隊的最佳輔佐，協勤能力也漸受重視，繼高雄市消防局後，台東也成為東部第一個官方正式將搜救犬推向國際的縣市。

消防局表示，搜救犬隊自2016年籌組至今，參與多起重大災難，包括莫拉克風災、高雄氣爆、台南維冠大樓及花蓮大地震，以及近日的土耳其7.8強震，透過靈敏嗅覺協助搜救生還者。目前局內擁有7隻搜救犬，1隻通過高級認證、1隻中級認證、3隻初級認及2隻培訓犬，每個月進行移地訓練，由6名犬隊義消協助平日訓練及各項生活管理。

饒慶鈴表示，搜救犬的災難協助能力漸受重視，這次與日本搜救犬訓練士協會技術交流且簽署協定，不僅強化了特搜隊聯合救災能力，也與世界接軌，為國際人道救援工作盡一份心力。村瀨英博則表示，肯定台東縣在救災及搜救犬訓練的能力，未來不排除跨海到台東進行移地訓練。

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