台東釋出250個暑期工讀名額 2個月合計52800元

台東縣府今天公布青年暑期職場體驗計畫。（記者黃明堂攝）

2023/02/22 11:24

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣逢暑期旺季各行業易出現缺工現象，縣府為協助解決人力需求，並供學子體驗職場，將補助各行各業共250個暑期工讀名額，提供本縣及外縣學子2個月合計5萬2千8百元的薪資，為企業及民間團體培植生力軍。

台東縣府今天向民間企業、民間團體說明，這項計畫將補助私部門及非營利組織，每名學生於私部門補助最低月薪資2萬6千4百元的80%，即雇主僅須負擔20%，但須自負勞健保及勞退費用。對非營利組織全額補助最低薪資，且全額補助勞健保及勞退費用。縣長饒慶鈴說，預計提供250名額，不夠的話還能增加，請用人單位超前部署，招募社會新鮮人。

民政處說明，有意願的單位可以在3月起向縣府以線上及紙本提案，縣府將於4月審查，具職涯未來發展性及工作場域安全性者優先，於5月上旬公布審核通過的用人單位職缺。5月中旬到6月中旬學生線上投遞履歷，由用人單位進行面試，7月及8月上工，縣府會電話關懷或訪視。

金崙社區發展協會理事長戴永明說，因為慢經濟，金崙近年來觀光客很多，現在的問題是找不到人手，縣府提供補助工讀名額，不但解決店家人力需求，也可讓學生體驗部落文化。

饒慶鈴說，今年藉由青年暑期職場體驗實施計畫協助私部門及第三部門引進青年創及活力，同時讓畢業生對接職場，歡迎大專院校學生到縣府網站線上投遞履歷。

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