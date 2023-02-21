拚e化申報百分百 東縣首推公共工程空污費線上申報

台東縣首推公共工程空費線上申報，讓節能減碳行動從全面資訊化開始。（記者陳賢義攝）

2023/02/21 17:15

〔記者陳賢義／台東報導〕節能減碳及改變昔日採紙本申請的作業習慣，台東縣政府首推公共工程空污費線上申報，全面要求公共工程配合採用網路申報空污費，並以「先公後私」的漸進方式，力拚e化申報百分百的目標。

台東縣每年約有2400處營建工程，其中65％屬公共工程，為讓民眾不受時、地限制，大力推動空污防制費網路申報政策，借助網路科技讓各項公共服務能夠「汰舊換新」數位化，提升服務速度且縮短城鄉差距，讓節能減碳的行動，從全面資訊化開始。

環保局表示，e化政策的推動並非一蹴可及，將輔導轄內公共工程配合採用線上系統進行營建空污費申報，讓公部門單位成為e化領頭羊，達成智慧城市目標。目前網路申報使用率達75％，較去年大幅提升約40％，今年規劃4場次空污費e化申報說明會，協助工程單位加熟悉相關規範。

環保局呼籲營建業主及工程承攬商，善加使用空污費網路申報服務，快速便捷還能減少紙張浪費，攜手響應節能減碳；另也提醒大眾，依空氣污染防制法規定，營建業主應於開工前完成空污費申報繳費，若未於開工前申報且逾期30日仍未繳納者，處1500元以上6萬元以下罰鍰；工商廠、場者，處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期繳納。

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