原住民有免費Wi-F！台東縣183部落1111熱點建置完成

中華電信今於台東舉辦「愛部落i- Tribe成果展記者會」（中華電信提供）

2022/12/20 18:20

〔記者丁奕／台北報導〕台東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」，提供部落族人免費使用無線Wi-Fi，今舉辦記者會宣布，台東全縣183個部落、1111個Wi-Fi熱點完成建置。

原住民族委員會、國家發展委員會指導、台東縣政府主辦、中華電信承辦之「愛部落i- Tribe成果展記者會」今於台東縣原住民文化創意產業聚落舉辦，現場宣布台東全縣183個部落、1111個Wi-Fi熱點完成，此項計畫歷時超過5年，今年達到全縣啟用的里程碑。

中華電信表示，為考量到部落族人的實用性與介面操作難易度。Wi-Fi愛部落（i-Tribe）介面操作容易，不需註冊或認證，只要三步驟：將手機Wi-Fi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選「同意」，即可上網。

中華電信指出，網路的建置對於當地的生活便利性、以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。截至目前，使用人次超過4800萬人次，寬頻涵蓋率達100％，提供部落族人利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決部落族人緊急救護的問題，保障部落族人的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

本次成果展也展示歷年來「愛部落i -Tribe」的建置成果與各項推廣活動，除了有「原民服飾Web-AR換裝體驗」，透過科技輕鬆更換不同原住民部落的服飾，還有「Web-AR場館導覽」、「體感偵測運動遊戲」，讓民眾實際感受科技為生活帶來的改變與便利性。

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