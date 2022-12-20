鯉魚山市集搬遷 台東縣樂齡社福大樓動土

台東縣樂齡社福大樓今動土。（記者黃明堂攝）

2022/12/20 17:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府爭取投入共約1億8千多萬元新建樂齡社福大樓，原廣場是鯉魚山市集，由縣府協助就近搬遷，今天下午舉行動土典禮，預計113年12月完工，此外也將整修公私協力托嬰中心台東站、辦理兒少家庭福利館新建工程，並設置台東縣青少年福利服務中心等，提供全齡照顧的社會福利服務。

樂齡社福大樓基地現址為「台東縣老人會館」，自民國73年迄今已逾38年，原建物缺乏無障礙設施且建物老舊破損，不符耐震規範及相關福利設施規定，因此縣府爭取中央補助約1億元，其餘經費由縣府以自有財源及公益彩券基金預算投入，工程總經費1億8440萬餘元，拆除重建後將興建地下一層、地上四層樓建築，融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，建置失能老人連續性的長照服務，提供完整的長者福利資源，未來將成為鯉魚山的新亮點。

社會處說明，樂齡大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中等空間，採公設民營，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，以及多功能教室、會議室等，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，資源共享，建立優質、普及的老幼照顧體系。

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