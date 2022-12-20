台東183個部落無線網路「愛部落」全建成 3步驟即連上訊號

台東縣183個部落的無線網路愛部落（i-Tribe）今年已全數建置完成，縣府今天發表成果。（記者黃明堂攝）

2022/12/20 11:42

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣183個部落的無線網路愛部落（i-Tribe））今年已全數建置完成，涵蓋率達100%，提供全台最多共1111個WiFi熱點，達到醫療照護、通訊、觀光宣傳、產台發展並縮短城鄉差距的功能。

縣府今天上午與各部落代表共同發表愛部落建置成果。縣長饒慶鈴表示，原住民人口占全縣總人口3成以上，多數散居在偏鄉山地，網路建設艱難，遇天災或緊急事件與外界幾乎斷訊，為提供完善地便民服務，向原住民族委員會、國家發展委員會爭取預算，自104年起陸續建設WiFi寬頻服務環境，並在此基礎上，介接巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決居民緊急救護的問題，保障居民的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

原民處說明，WiFi愛部落使用簡單，不須認證，只要3步驟：將手機WiFi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選同意即可上網，對於當地的生活便利性以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。

原民處說，部落長輩可以透過i-Tribe無線訊號免費和外地親友即時通訊，一般商家也可透過i-Tribe在社群媒體分享農特產品、部落美食及旅遊行程，對於當地經濟及觀光帶來無限商機，改善偏鄉數位落差，縣府也在各部落積極舉辦座談會及人才培訓等活動，讓族人充分了解使用方法及應用。

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